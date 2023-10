Zum 20. Mal Eichelborner Oldie-Treffen

Das Traktorentreffen in Eichelborn erlebt an diesem Samstag seine 20. Auflage.

Eichelborn. Freunde von Traktoren und Oldtimern sind am 7. Oktober in Eichelborn willkommen.

Ein Jubiläum steht am Samstag, 7. Oktober, in Eichelborn an. Um 10 Uhr wird dort das 20. Traktoren- und Oldtimertreffen auf dem Gelände des Kfz-Meisterbetriebes von Maik Bürger eröffnet.

Maik Bürger und Thomas Greyer, die Gründer des Treffens, können den Samstag kaum noch erwarten. Nur zu gern berichten sie darüber, wie es 2003 mit einer kleinen Anzahl historischer Gefährte begann und über die Jahre gewachsen ist. Die Liebe zur Fahrzeugtechnik ließ das Treffen auch die Corona-Wirren überdauern. Die Auflage 2021 bescherte der Veranstaltung sogar einen Besucherrekord. „Wir freuen uns darüber, wenn viele Besucher kommen, es allen gefällt und sie mit uns einen schönen Tag verbringen“, sagt Maik Bürger. Nicht zuletzt deshalb erheben die Veranstalter von Anbeginn keinen Eintritt – auch diesmal bleibt der Besuch gratis.

„Meine Frau hat mit vielen fleißigen Helfern schon über 500 Traktorenplätzchen gebacken und verziert“, so Maik Bürger. Das Publikum darf sich auf die Fahrzeugschau und die Ausfahrt, auf Wettbewerbe rund um alte Landtechnik, Stiefelweitwurf, ein Glücksrad und Livemusik ab 18 Uhr freuen. Auf die Jüngsten warten eine Hüpfburg, Kinderschminken, eine Bastel- und Spielstraße und Kutschfahrten.