In opulenter Kostümierung feierten die Leutenthaler bereits 2021 auf ihrem Plan Halloween.

Zum dritten Mal Halloween-Spaß in Leutenthal

Leutenthal. Am Samstagabend verwandelt sich der Plan im Nordkreis-Dorf in einen Gespenster-Tummelplatz.

Zum dritten Mal feiert das zur Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße gehörende Nordkreis-Dorf seine große Kinder-Halloween-Party: Am Samstag, 28. Oktober, sind Groß und Klein ab 17.30 Uhr auf den Plan in Leutental eingeladen – am besten Verkleidung. Dort wird geschminkt, gebastelt, Stockbrot gebacken, Würstchen gebraten (eigene Stöcke sind mitzubringen), und es gibt ein Kürbis-Kegeln. Natürlich brennt auch der Rost. Gegen 18.30 Uhr wird der Gruselpfad geöffnet: Alle Kinder, die eine Taschenlampe und einen Erwachsenen als Begleiter dabei haben, dürfen diesen erkunden. Eine Schlechtwetter-Variante hat der Kulturverein Leutenthal als Veranstalter allerdings nicht vorgesehen und hofft deshalb auf einen trockenen und angenehmen Abend.