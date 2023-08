Zum dritten Mal karibisches Flair in Klettbach

Im Festzelt ging es vor einem Jahr in allen Nächten hoch her.

Klettbach. Die junge Kirmes verspricht einmal mehr zum Spektakel zu werden.

Mit einer „Ladies Night“ startete am Donnerstagabend die dritte Auflage der „Karibischen Kirmes“ in Klettbach. Höhepunkte sind am Freitag, 25. August, eine „Beach-Party“ mit drei DJ-Teams, zuvor gibt es 16.30 Uhr einen Gottesdienst in der Schellrodaer Kirche sowie ab 17 Uhr eine kurze Ständchen-Tour durch den kleinen Ortsteil. Am Samstag folgen die Ständchen in Klettbach, 18 Uhr das Programm der Kirmesgesellschaft und danach Tanz mit „Foxx“.