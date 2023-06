Zum Sonntag: Gott, der Vater, und Gott, die Mutter

Pfarrerin Dorothea Knetsch, Klinikseelsorge, über die Dreieinigkeit.

Trinitatis – Fest der Dreieinigkeit. Für viele ist dies sicherlich ein weniger bekanntes Fest als die anderen Hochfeste der Kirche. An diesem Tag gedenken wir der drei Formen, in denen Gott uns begegnet: Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Vater begegnet mir in der Schöpfung, in dieser wunderbar bunten und vielfältigen Schöpfung. Im Sohn Jesus Christus kann ich erfahren, dass Gott kein zorniger, sondern ein liebender und gnädiger Gott ist. Durch den Heiligen Geist erhalte ich Kraft zum Leben, zum Durchhalten, wenn etwas schwer ist.

Die Zahl Drei ist in vielen Kulturen eine besondere Zahl. Im Christentum drückt sie in der Trinität, Dreieinigkeit, die Vollkommenheit des Göttlichen aus.

Im Wort Dreieinigkeit steckt auch das Wort „Einigkeit“. Mich macht es traurig zu sehen, wie uneins wir Christen oft sind, wenn der eine meint, er hätte die Bibel, das Wort Gottes, besser verstanden als die andere. Gott ist ein Gott der Beziehung. Nur wenn ich ein Gegenüber habe, kann ich in Beziehung treten. Wenn mir Gott in der Schöpfung, in der Vergebung meiner Schuld, in meiner Kraftlosigkeit begegnet, kann ich in Beziehung zu ihm treten. Oder zu ihr? Manche Menschen haben Schwierigkeiten mit dem Vater-Begriff. Manchmal ist eine schwierige Vaterbeziehung die Ursache dafür, manchmal hat es ganz andere Gründe. Wichtig ist: Wir Menschen brauchen die Gottesbeziehung. Wer Gott auf Vater, Sohn und Heiliger Geist festlegt, wer Gott auf die männlichen Attribute festlegt, der trägt vielleicht dazu bei, dass die Beziehung zu Gott für manche Menschen erschwert wird. Vor allem aber machen wir Menschen Gott klein, wenn wir ihn oder sie auf unsere menschlichen Vorstellungen reduzieren. Ja. Gott, Vater. Und ja, warum nicht? Gott, Mutter. Gott ist beides und noch vieles mehr. Die Dreieinigkeit steht für seine/ihre Vollkommenheit: „Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.“