Weimar. Stefan Schwind ist seit dieser Woche neuer Direktor im traditionsreichen Hotel Elephant am Markt.

Zurück in Weimar nach 26 Jahren

Die Mitarbeiter, die Gäste und die Stadt kennenlernen – das nennt Stefan Schwind seine Aufgaben der kommenden Wochen. Der 53-Jährige hat am Montag seine neue Aufgabe als Direktor des Hotel Elephant in Weimar angetreten. Bis Mitte kommender Woche ist auch sein Vorgänger Andreas Kartschoke noch im Haus.

Der neue Hoteldirektor (bzw. seine Frau) hat in Weimar bereits eine Innenstadt-Wohnung gefunden. Der Hauptwohnsitz der Familie bleibt allerdings in Sachsen, wo die Töchter (11 und 14) zur Schule gehen. Stefan Schwind ist nicht verwandt mit Weimars früherem Bürgermeister gleichen Nachnamens. Er hat durch seine Ehefrau allerdings verwandtschaftliche Beziehungen nach Weimar. Sie lernte er kennen, als er 1992 bis 1994 im damaligen Hilton an der Belvederer Allee tätig war.