„Zusammen gewachsen?!“, fragt M. Präkels

Unter der Überschrift „Zusammen gewachsen?!“ widmet das DNT dem Jubiläum „30 Jahre Deutsche Einheit“ am Freitag, 2. Oktober, ab 20 Uhr im E-Werk Weimar eine szenisch-musikalische Lesung mit anschließendem Gespräch mit der Autorin und Sängerin Manja Präkels. Viel ist zu den politischen und ökonomischen Verwerfungen in den neuen Bundesländern geschrieben worden. Das Auseinanderdriften der Generationen beschreibt Manja Präkels in ihrem vielfach ausgezeichneten Roman „Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß“, der vom Verschwinden der DDR in einem brandenburgischen Kleinstadtidyll, dem Auftauchen verloren geglaubter Gespenster sowie von Freundschaft und Wut erzählt. Begleitet von ihren musikalischen Weggefährten Thorsten Müller und Benjamin Hiesinger, die Stücke zu dem Text komponiert haben, gestaltet sie an diesem Abend eine szenisch-musikalische Lesung. Im Anschluss sind die Besucher eingeladen, mit der Autorin die Aspekte dieser jüngsten Geschichte zu betrachten und darüber zu sprechen, was vor uns liegt.

Karten zum Preis von 6,50 Euro gibt es an der Theaterkasse des DNT Weimar.