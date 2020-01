Die Königin der Farben hat am Dienstag in der Studiobühne des DNT Weimar Premiere. Sopranistin Emma Moore ist die Königin.

Weimar. Musiktheater-Premiere für Kinder in der Studiobühne des DNT

Zusammenspiel von Farben und Musik

Das Bilderbuch „Die Königin der Farben“ von Jutta Bauer lieferte die Vorlage für das gleichnamige Musiktheaterstück für Kinder ab 4 Jahren, das ab Dienstag, 28. Januar 2020, in der Studiobühne des DNT Weimar gespielt wird. Königin Malwida ist Herrscherin über ein ganzes Himmelreich an Farben. Wenn sie ruft, kommen ihre Untertanen und machen ihr Leben bunt. Doch Blau, Rot und Gelb haben auch ihren eigenen Kopf.

Mit einfachen Mitteln und eigens dafür komponierter Musik von André Kassel erzählen die Sopranistin Emma Moore und ein Trio aus Bratsche, Klarinette und Harfe die poetische Geschichte neu. Rot, Blau und Gelb bekommen dabei die drei Instrumente in der fantasievollen Inszenierung von Iona Petre zur Seite gestellt.

Das DNT Weimar hat das Musiktheaterstück sowohl unter der Woche vormittags als auch mit Nachmittagsvorstellungen am Wochenende im Programm. Für die Premiere am Dienstag, 10 Uhr, sind noch Restkarten erhältlich. Die Vorstellungen am 29.1. und 5.2. sind ausverkauft.