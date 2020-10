Zwei Dirigenten, zwei Solisten, ein Orchester

Im reinen klassischen Wohlklang darf das Publikum beim Absolventenkonzert der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar in der Weimarhalle schwelgen: Immerhin rund 200 weiträumig verteilte Plätze stehen beim großen Prüfungsabend von vier ausgewählten Studenten zur Verfügung. Gespielt von der Jenaer Philharmonie als treuem Partner der Weimarer Musikhochschule, erklingen am Freitag, 30. Oktober, ab 20 Uhr in der Weimarhalle Werke von Mozart, Stamitz und Beethoven. Die Dirigierstudenten Claudio Novati und Vitali Alekseenok stehen am Pult der Jenaer Philharmonie und machen ihren Bachelorabschluss. Der Pianist Moye Kolodin beendet mit Mozarts Konzert für Klavier und Orchester in A-Dur sein Aufbaustudium zum Konzertexamen. Bratschenstudent Wolf Attula schließt mit seinem Auftritt in Stamitz’ Konzert für Viola und Orchester in D-Dur ebenfalls sein Konzertexamen ab.

Eintrittskarten zu 15 Euro, ermäßigt 10 Euro, gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information Weimar unter Tel. 03643/745 745 sowie an der Abendkasse.