Zwei neue Chefärzte im Klinikum Weimar

Weimar. Festakt zum Leitungswechsel in Kinderklinik und Psychosomatik. Klinik plant neues Gebäude auch für psychosomatische Institutsambulanz

Gleich zwei ärztliche Leitungspositionen wurden am Weimarer Sophien- und Hufeland-Klinikum neu besetzt. Die Privatdozentin Dr. Kristin Dawczynski ist neue Chefärztin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Dr. Thomas Vieweg leitet fortan die Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie.

Nach 21-jähriger Chefarzttätigkeit in der Kinderklinik wurde bei einem Festakt im Foyer vor rund 60 geladenen Gästen Dr. Thomas Rusche verabschiedet. „An keinem Tag unserer langjährigen Zusammenarbeit hätte ich mir einen anderen Chefarzt für diese traditionsreiche Abteilung gewünscht“, sagte Geschäftsführer Tomas Kallenbach. Rusche bleibt dem Haus aber zunächst mit seiner Expertise als Oberarzt und Kinderkardiologe erhalten.

Seine Nachfolgerin Kristin Dawczynski ist Kinder- und Jugendärztin, Neonatologin und Kinderintensivmedizinerin und war zuvor sieben Jahre Leitende Oberärztin der Neonatologie und Pädiatrischen Intensivmedizin am Uniklinikum Jena. Sie zeigte sich entschlossen, „mit einem starken Team die Kinderklinik weiterzuentwickeln“. Sie hat das Ziel, alle jungen Patienten in den Bereichen Neonatologie, allgemeine Kinder- und Jugendheilkunde sowie Psychosomatik in einem Eltern-Kind-Zentrum zu betreuen. Die Kombination aus guter medizinischer Versorgung, Menschlichkeit und Fürsorge sollen den Heilungs- und Entwicklungsprozess der Patienten fördern und die Eltern beim Umgang mit ihrem kranken Kind unterstützen.

In der Klinik für Psychosomatik wurde Dr. Frank Ortmann verabschiedet, der 2017 die damals neue Klinik interimsweise führte. Kallenbach dankte ihm dafür, „dass er uns den Start mit einer eigenen Fachabteilung ermöglicht hat.“ Der stellvertretende Ärztliche Direktor Dr. Christof Lascho sagte: „Deine Tätigkeit war charakterisiert durch einen vorbildlichen, warmherzigen Umgang mit deinen Patienten.“

Ortmanns Nachfolger Thomas Vieweg, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, ist seit 2001 am Klinikum. „Er hat die Station, dann die Abteilung Psychosomatik geprägt, aufgebaut und geleitet. Seine erfolgreiche Arbeit war guter Grund für die Krankenhausleitung, ihm auch diese Aufgabe als Chefarzt anzuvertrauen“, so Lascho.

Der neue Chefarzt skizzierte seine Vorhaben. Voran, dass die Klinik der zentral gut erreichbare Anlaufpunkt für stationär behandlungsbedürftige Patienten im Versorgungsgebiet bleibe. Ferner plant er Spezialangebote – etwa für Patienten mit krankhaftem Übergewicht. Mit der Kinder- und Jugend-Psychosomatik werde zudem das Konzept der Mutter-Kind-Behandlung ausgebaut. Überdies plant das Klinikum ein neues Gebäude – für die Abteilung samt psychosomatischer Institutsambulanz.