Zwei neue Vollsperrungen auf Weimarer Straßen

Weimar. Asphaltarbeiten behindern Verkehr in der Georg-Herwegh- und in der Kurt-Nehrling-Straße.

Zwei Vollsperrungen in dieser Woche hat die Stadt angekündigt. Nach der Havarie in der Georg-Herwegh-Straße werde diese in Höhe der Hausnummer 27 von Dienstag bis Freitag für den Asphalteinbau voll gesperrt. Die Zufahrt sei nur aus südlicher Richtung möglich, und die Straße werde zur Sackgasse. Für Asphaltarbeiten im Fahrbahnbereich wird ferner die Kurt-Nehrling-Straße in Höhe Nummer 34 am Donnerstag und Freitag, 11. und 22. Mai, voll gesperrt. Sie könne aber laut Stadt bis zur Baustelle befahren werden.