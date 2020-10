Zwei Premieren im Projekt Eins in Weimar

Gleich mehrere Entdeckungen konnte das Publikum bei der jüngsten Veranstaltung im Projekt Eins an der Schützengasse 2 machen: Als Ausstellungsort feierte das „P1“ eine Premiere und erwies sich für die überwiegend großformatigen Werke von Kerstin Undeutsch aus Jena als präsentabler Rahmen. „Was vom Tage runter fällt“, lande bei ihr auf Leinwänden, Pappe, Papier, auch auf Langspielplatten, oder sogar Fischdosen, verrät die Künstlerin. „Täglichkeiten“ habe sie ihre Ausstellung deshalb genannt.

Jedes „Perlbild“ dauert ein Jahr

Zum zweiten Mal präsentiert Kerstin Undeutsch ihre „Perlbilder“, eine aufwendige Technik in der Art pointillistischer Malerei. „Perlismus“, nennt sie es: „An jedem Bild habe ich etwa ein Jahr lang gearbeitet“, verrät die Künstlerin. Zunächst werde in Acryl ein Bild auf Leinwand gemalt, um dann mit dem Perlstift kleine perlmuttfarbene Tröpfchen zu setzen, die dem Bild Leuchtkraft und Plastizität geben.

Änderungen in der Programmstruktur

„Es ist die erste größere Ausstellung im P 1“, bestätigt Frank Grysko, Vorsitzender des veranstaltenden Kleinkunst-Instituts. Rund vier Wochen werden die Bilder zu sehen sein. Vor dem Hintergrund der Corona-Maßnahmen kündigte Grysko kleine Änderungen in der Programmstruktur des „P 1“ an. „Was relevant ist, zeigt sich, wenn es fehlt“, meinte Kerstin Undeutsch, was sich besonders während des Corona-Lockdowns bestätigte: Kunst habe auch mit dem Nachdenken darüber zu tun, „was eigentlich relevant ist“. Das unterstreicht die Kerstin Undeutsch auch mit dem eigenes für die Ausstellung angefertigten Stempel „Relevant“.

Anhaltender Applaus

Verbunden wurde die Vernissage mit einem kleinen Konzert von Gitarrist Ralf Siedhoff und der Sängerin Katja Rudloff. Erstmals traten sie im noch namenlosen Duo gemeinsam auf. Katja Rudloff bezauberte mit ihrem warm timbrierten Gesang, Ralf Siedhoff begleitete aufmerksam und war verlässliche instrumentale Kraft in Songs von Sting („Fragile“, „Shape of my heart“), in Sinatras „Fly me to the Moon“, in „Ring of Fire“ von Johnny Cash, in ihrem Herzensstück „Agua e vinho“ von Egberto Gismonti und weiteren Titeln. Anhaltender Applaus zeigte: Wiederhören sehr erwünscht!