Zwei Thüringer Top-Hotels von Insolvenz betroffen

Das Hotel Elephant auf dem Markt in Weimar ist das erste Haus am Platz.

Weimar/Eisenach. Betreibergesellschaft Arcona Hotels & Resorts mit Sitz in Rostock hat einen Antrag auf Gruppeninsolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Das ist bisher bekannt:

Zwei der angesehensten Thüringer Hotels sind von der Insolvenz der Betreibergesellschaft Arcona Hotels & Resorts betroffen: das Hotel Elephant in Weimar und das Romantik-Hotel auf der Wartburg in Eisenach. Das Unternehmen mit Sitz in Rostock hat nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) „aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten für seine deutschen Betriebe einen Antrag auf Gruppeninsolvenz in Eigenverwaltung gestellt“. Ziel sei es, das Unternehmen im Ganzen zu erhalten und für die Zukunft neu aufzustellen. Die Gehälter für die insgesamt rund 500 betroffenen Mitarbeiter seien durch das Insolvenzausfallgeld bis Ende Januar gesichert. Damit bleibe, so hieß es weiter, „genügend Zeit für die nächsten Sanierungsschritte“.

Das 2008 gegründete Unternehmen teilte laut dpa mit, dass die während der anhaltenden Pandemie getroffenen Investitionsentscheidungen und die rasche Expansion des Unternehmens auf nicht vorhersehbare externe Faktoren getroffen seien. Dazu zählten etwa der Krieg in der Ukraine, Engpässe in der Energieversorgung und die hohe Inflation. „Die daraus folgende allgemeine Kaufzurückhaltung der Gäste führte zu ganz erheblichen Umsatzeinbußen, insbesondere in den Gastronomien der Hotels“, hieß es weiter.

Die Entscheidung für die Insolvenz in Eigenverwaltung sei auch getroffen worden, um die Arbeitsplätze im Unternehmen zu sichern und Chancen für einen Neuanfang zu schaffen. „Die Geschäftsführung ist zuversichtlich, dass dieser Schritt absolut richtig und notwendig ist, um die finanzielle Stabilität des Unternehmens wiederherzustellen und eine erfolgreiche Zukunft zu gestalten“, betonte die Unternehmensleitung laut dpa.

Arkona betreibt neben den beiden Thüringer Häusern in Deutschland unter anderem Hotels auf Rügen und Sylt. Im Zuge der Neuausrichtung auf Freizeit- und Ferienhotellerie verkaufte Arcona Anfang 2019 seine Stadthotels. Die ausländischen Betriebe in Österreich und Spanien seien von der Insolvenz in Eigenverwaltung nicht betroffen. Ein Hotelprojekt in Hinterstoder/Oberösterreich wurde den Angaben zufolge bereits vor einigen Tagen vom Eigentümer der Immobilie übernommen.

Die Geschichte des Hotels Elephant im Herzen von Weimar reicht bis ins Jahr 1696 zurück. Das erste Haus am Platz, das über 99 Zimmer und Suiten in vier Kategorien verfügt, war im Oktober 2018 nach aufwendiger Sanierung wiedereröffnet worden. Seinerzeit waren dort 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.