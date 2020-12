In und um Weimar gab es am Wochenende mehrere Unfälle (Symbolbild).

Zwei Unfälle bei Glätte und einmal die Vorfahrt in Weimar missachtet

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitagabend gegen 22.25 Uhr stellte die Polizei einen alkoholisierten Pkw-Fahrer fest. Der 46-jährige Mann war mit seinem Fahrzeug in Berlstedt unterwegs. Der Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Am Samstagvormittag kam es zu zwei Verkehrsunfällen aufgrund von Winterglätte: Ein 46-jähriger Pkw-Fahrer kam laut Polizei gegen 5 Uhr zwischen Troistedt und dem Kreisverkehr Bad Berka in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stieß mit seinem Opel gegen eine Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 1500 Euro.

Gegen 8.15 Uhr kam ein 58-jähriger Pkw-Fahrer zwischen Weimar und Gelmeroda von der Fahrbahn ab und fuhr mit seinem Ford gegen ein Verkehrsschild und einen Verkehrsleitpfosten. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung Brennerstraße/Carl-von-Ossietzky-Straße in Weimar kam es am Samstag gegen 15.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger VW-Fahrer missachtete laut Polizei aus der Brennerstraße kommend die Vorfahrt eines die Carl-von-Ossietzky-Straße befahrenden 64-jährigen BMW-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Der BMW-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 5000 Euro.

Sophienheilstätte unbefugt betreten

Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr waren erneut Personen auf dem Gelände der ehemaligen Sophienheilstätte in München bei Bad Berka. Insgesamt vier Personen sollen das Gebäude unbefugt betreten haben. Die Personen flüchteten vor der Eintreffen der Polizei mit einem Pkw und konnten nicht mehr gestellt werden. Es wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet.

Am Samstagabend gegen 21.20 Uhr wurde ein 33-jähriger Pkw-Fahrer in Kranichfeld kontrolliert. Der Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille, zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die entsprechende Anzeige erstattet.

Waren im Wert von 15.000 Euro gestohlen - Logistikmitarbeiter bedient sich bei Paketen

Weimar: Besuchsstopp in Heim und Schüler an Weihnachten in Quarantäne