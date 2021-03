Weimar. In beiden Fällen wird an Gasleitungen gebaut.

Zwei weitere Straßen sind nicht passierbar in Weimar

Zwei neue Vollsperrungen hat die Stadt zu Beginn nächster Woche angekündigt. Kein Durchkommen gibt es ab Montag, 15. März, in Trösdorf, Höhe der Max-Greil-Siedlung 45. Bis 24. März wird an einem Gashausanschluss gearbeitet. Aus demselben Grund ist ab 15. und bis 26. März die Anliegerstraße an der Erfurter Straße 104c (gegenüber von Schinner) gesperrt. Die Zufahrt für Anlieger ist jeweils bis Baustelle frei.