Zwei Welten wieder vereint: Tanzwerkstatt Weimar inszenierte „Die Schneekönigin“

Weimar. Nach acht Monaten Probezeit und zwei Jahren Pandemie bringt die Tanzwerkstatt Weimar das Stück „Die Schneekönigin“ auf die Bühne.

Die Tanzwerkstatt Weimar blickt auf vier gelungene Vorstellungen zurück. Das Theaterstück „Die Schneekönigin“ wurde im Mon Ami nach zweijähriger Coronazwangspause aufgeführt. Kinder ab drei Jahren, Jugendliche und Erwachsene aus den zahlreichen Tanzkursen hätten dabei nicht nur das tänzerische, sondern auch das Schauspieltalent auf der großen Bühne in der neuen Inszenierung bewiesen, teilt das Team der Tanzwerkstatt mit.

Rund 200 Tänzerinnen und Tänzer zeigten die Ergebnisse ihrer kreativen achtmonatigen Probearbeit. Es traten die Gruppen im Kindertanz, Kinderballett, Ballett Erwachsene, Hip-Hop, Showdance und Breakdance auf, heißt es weiter.

Visuell und inhaltlich habe die Regisseurin, Arina Perepelkina, gebürtig aus Sankt-Petersburg, die Inszenierung in zwei Teile aufgeteilt: eine lebendige irdische Welt mit Blumen, Schafen, Spatzen, Räubern, Prinz und Prinzessin. Und in das Jenseitige und Magische, wofür „Eismenschen“, „Spiegelmenschen“, „Schneeflocken“ oder „Eissplitter“ standen. Bereits in der ersten Szene wurde die Welt durch einen zerbrochenen Zauberspiegel getrennt. Auf der einen Hälfte stand die Protagonistin Gerda, auf der anderen die Schneekönigin aus Feuer und Eis.

Gerda, so heißt es vom Team der Tanzwerkstatt, reiste zwischen den beiden Welten hin und her und fand sich alsdann im Reich der Schneekönigin wieder. Sie zeigte dort ihre menschliche Natur. Ihre Liebe ließ das Eis schmelzen. Zum Schluss stellte Gerda das Gleichgewicht zwischen den beiden Welten wieder her.

In Gerdas Solo-Tanzszene sei es Arina Perepelkina gelungen, den Charakter und Zustand der Hauptfigur mittels zeitgenössischer Choreografie wiederzugeben: Gerda sei stark und gleichzeitig verzweifelt. Große Sprünge wechselten die zitternden Schritte ab.

Die Sparkasse Mittelthüringen und die Kulturdirektion Stadt Weimar unterstützten finanziell und hätten es so dem Produktionsteam ermöglicht, Kostüme, Maske, Soundeffekte sowie Lichtprojektionen zu realisieren. Große Unterstützung leisteten zudem die Eltern, Großeltern und Helfer, heißt es.

Das Dozententeam übernahm die Einstudierung der Tanzszenen. „Nach der Premiere ist wie vor der Premiere“, sagt die Produktionsleiterin Anna Gorbunova und lädt alle Neugierige und Tanzbegeisterte ein, die zahlreichen Tanzstile während der Schnupperwochen vom 4. bis zum 20. Januar kostenlos kennenzulernen. Die Teilnahme an weiteren Auftritten ist selbstverständlich fakultativ, Anna Gorbunova.