Landkreis. Im Kreis Weimarer Land ist am Dienstag eine zweite an Corona Erkrankte bestätigt worden.

Zweite Corona-Erkrankung im Weimarer Land

Das Landratsamt in Apolda hat am Dienstagvormittag den zweiten Fall einer Corona-Erkrankung im Weimarer Land bestätigt. Nun sei eine ältere Frau aus dem Altkreis Apolda betroffen. Die Erkrankte, die aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe zähle, werde bereits in der Uniklinik Jena stationär behandelt. Das Gesundheitsamt des Landkreises ermittelt derzeit die Kontaktpersonen. Weitere Details zur Patientin und zu möglichen Wegen der Ansteckung gab das Landratsamt nicht bekannt.

Ein erster Corona-Fall im Weimarer Land war am Wochenende aus Hohenfelden bekannt geworden. jl