Einen Kunst-Gottesdienst in der Jakobskirche gestaltete Mitte Juni Christina Meißner am Cello und Elke Wieditz als Rezitatorin

Weimar. Die zweite Staffel der Lukas-Vespern in der Jakobskirche beginnt am Sonntag. Wöchentlich folgen weitere Termine.

Zweite Staffel der Lukas-Vespern

Die ersten sechs Kunst-Gottesdienste in der Jakobskirche waren spirituell-künstlerische Kleinode und haben viel Zuspruch erhalten. Am Sonntag beginnt die zweite Staffel. Was haben der verlorene Sohn und die jungen Erwachsenen aus Hanya Yanagiharas Roman „Ein wenig Leben“ mit einander zu tun? Die nächste Lukas-Vesper am 12. Juli um 19 Uhr nimmt die Spannung von Verlorenheit und Ankommen in Musik und Texten auf. Die Texte rezitiert Thomas Kramer, zuletzt als Tempelherr in „Nathan, der Weise“ im DNT zu sehen. Musikalische Impulse setzt Gemeindediakon Dirk Marschall (Gitarre).