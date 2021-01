Zweiter Kohlefilter in Nohra wird bald eingebaut

Nohra. Licht am Horizont für die von Gestank geplagten Anwohner: Bis zum 20. Januar soll auch für die zweite technische Strecke der Gärrest-Aufbereitung in der Biogas-Anlage Nohra ein Aktivkohle-Filter in Betrieb gehen. Wie Andreas Kellner, Geschäftsführer der Firma Biocraft Nohra, auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, wird die Hälfte der Abluft, die beim Reinigen der flüssigen Gärreste entsteht, bereits seit einigen Wochen durch einen solchen Filter gereinigt. „Für den zweiten verzögerte sich die Lieferung wegen der Corona-Pandemie, aber jetzt gibt es für Anfang nächster Woche einen neuen Termin“, so Kellner. „Für den Aufbau brauchen wir ungefähr zwei Wochen.“

Die 2011 eröffnete Biogas-Anlage arbeitet seit Januar 2020 mit Gärrest-Aufbereitung – seitdem häufen sich die Beschwerden der Anwohner über teilweise unzumutbaren Gestank. Das Grundanliegen dieser Technologie hat durchaus einen ökologischen Hintergrund: Die Flüssigkeit aus den Gärresten wird gereinigt und dann wiederverwendet, um die feste Biomasse, also beispielsweise Pflanzenreste oder Dung, zu fermentieren. Beim Reinigen entsteht der Geruch, der bei ungünstigem Wind die Anwohner stark trifft. Als ersten Schritt zur Reduzierung baute Biocraft einen Windmesser ein, der die Pumpen der Anlage abschaltete, wenn es aus südlicher Richtung wehte. Es folgten Probeläufe mit Aktivkohle-Filtern, von denen einer inzwischen fest eingebaut ist – von der Wirkung überzeugten sich unter anderem Gemeinderats-Mitglieder bei einem Vor-Ort-Termin.

Ob das Problem mit dem Filter-Einbau im zweiten Aufbereitungsstrang tatsächlich ausgeräumt ist, wird sich nach dem 20. Januar zeigen. Ein auf Vermessungen dieser Art spezialisiertes Ingenieurbüro aus Dresden soll die entsprechenden Daten erfassen, die unter anderem das Umweltamt des Landkreises fordert. Der Termin für diese Messungen wurde allerdings verschoben – auch hier bekommt Biocraft die Auswirkungen der Pandemie zu spüren.

„Morgens und abends stinkt es immer noch“, sagt Steffen Kirst, der als Sprecher einer Gruppe engagierter Nohraer unter anderem im November dem Gemeinderat die Belastungen schilderte. Er hegt den Verdacht, dass ein seit Jahren ungenutzter Behälter westlich des stillgelegten Schlachthofes, den die Biocraft von der Stadt Weimar gemietet hat und in dem sie bisher kleine Mengen Gärreste einlagert, zur Belastung beiträgt. Andreas Kellner wehrt diese Bedenken vehement ab: „Der Behälter ist komplett abgedeckt, der hat mit dem Problem nichts zu tun.“ Er unterstreicht vielmehr die Bedeutung der Biogasanlage „als größter Produzent von Strom aus erneuerbaren Energien in der Region“.