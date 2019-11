Zweiter Lexikonband über Weimarer Kultur-Promis erscheint: Die verpasste Moderne

Gut drei Monate nach dem ersten Band über Persönlichkeiten aus der Weimarer Kulturgeschichte legt Hans-Dieter Mück jetzt den zweiten vor. Das Buch bringt Werkbiografien für 180 Künstler, Musiker, Literaten und andere prägende Figuren des öffentlichen Lebens, die zwischen 1854 und 1904 in der kleinen Klassik-Stadt ankamen – darunter Ikonen wie Richard Strauss, Friedrich Nietzsche und Max Liebermann, aber auch viele zu Unrecht Vergessene wie Alfred Walter Heymel. Diesen Donnerstag stellt Mück die beiden Bände „Willkommen und Abschied“ auf Schloss Ettersburg vor.

Damit wird der Kunst- und Literaturwissenschaftler aus dem Weimarer Land es nicht bewenden lassen. Ursprünglich hatte er den zweiten Band bis 1930 konzipiert, stellte dann aber fest: „Das geht vom Umfang her gar nicht.“ Also kündigt er für nächsten Sommer einen dritten Band an, der mit der Abdankung der Ernestiner das Projekt abschließt. Das Bauhaus bleibe somit weitgehend ausgespart, konzediert Mück. Es habe im nun zu Ende gehenden Jubiläumsjahr ohnehin im Fokus gestanden.

Kesslers Netzwerke

"Ecce Homo oder Variation eines Weimarer Denkmals für die drei Architekten des Neuen Weimar" – satirische Paraphrase zu "Willkommen und Abschied", Band 2, mit Kessler, Förster-Nietzsche und van de Velde Foto: Dieter Groß

Ebenfalls bleiben im neuen Buch Ereignisse wie die Gründung der Großherzoglichen Kunstschule 1860 oder die musikalischen Höhepunkte der Ägide Liszts weitgehend außen vor, weil deren Akteure schon im ersten Band vorkommen. Einige neu berufene Lehrer wie Arnold Böcklin, Franz Lenbach und Ludwig von Hofmann sowie Schüler wie Liebermann und Beckmann trägt Mück nach. Im Zentrum des zweiten Bandes stehen somit Harry Graf Kessler, Elisabeth Förster-Nietzsche und Henry van de Velde, die Architekten des Neuen Weimar. „Kessler wollte alles, was Rang und Namen hat, nach Weimar ziehen“, sagt Mück. „Hofmannsthal sollte Theater-Intendant werden.“ Dazu den progressiven Regisseur Edward Gordon Craig aus London und Literaten wie Gerhart Hauptmann, Richard Dehmel und Carl Sternheim.

Gescheitert ist der noble, durch Erbschaft begüterte und am Ende verarmte Graf indes an Widerständen von höchster wie von niederster Warte. Mück: „Großherzog Wilhelm Ernst ging bei solchen Ideen am Anfang mit und zuckte dann zurück, weil sein kaiserlicher Vetter Wilhelm II. über die avantgardistischen Bestrebungen in Weimar erzürnt war.“ Das Übrige erledigten eine starke reaktionäre Fraktion in der Bürgerschaft sowie eine eifrige Schar intriganter Neider.

„1903/04 wimmelte es vor Geistesgrößen in Weimar“, schwärmt der Kulturhistoriker, erzählt von Edvard Munch, dem Rodin-Skandal und Kesslers umtriebig gesponnenem Netzwerk und resümiert: „Hätten sie nicht den Kessler vertrieben, hätten sie heute eine Kunstsammlung vom Range des MoMA.“ Ähnliches geschah auf anderen Feldern. Als Louise Dumont der Stadt ein Festspielhaus nach Plänen van de Veldes in den Ilmwiesen spendieren wollte, fürchtete man die Konkurrenz fürs Hoftheater. Und einer wie Dehmel, damals der bekannteste deutsche Dichter, sei an Intrigen des Neuklassikers Paul Ernst und des Nationalpathetikers Ernst von Wildenbruch gescheitert.

Als großartiger Mäzen – zum Beispiel der Wilhelm-Ernst-Ausgabe Deutscher Klassiker – erwies sich der Insel-Verleger Alfred Walter Heymel. Doch ein Zwist mit Förster-Nietzsche brachte ihn in Weimar zu Fall. Über Strauss, Borodin und Busoni, Tolstoi, Turgenjew und André Gide hatte Mück ebenfalls Kolumnen zu schreiben und resümiert: „Mich betrübt, dass man den Fortschritt, der bis heute hätte wirken können, aus den Toren gejagt hat, weil man nicht über den Tellerrand blicken konnte. Deshalb sind wir ja immer noch auf Goethe fixiert.“

Hans-Dieter Mück: Willkommen und Abschied. Band 2. Mit satirischen Paraphrasen von Dieter Groß. ArteFact-Verlag, 375 S., 30 Euro. Bestellungen per Mail an: artus.dr.mueck@web.de. Buchvorstellung: Donnerstag, 19.30 Uhr, Schloss Ettersburg, Eintritt frei