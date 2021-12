Zweiter Nachtrag zum Blankenhainer Haushalt

Blankenhain. Am Donnerstagabend tagt der Blankenhainer Stadtrat.

Ein zweiter Nachtrag zum Haushalt des laufenden Jahres steht auf der Tagesordnung, wenn der Blankenhainer Stadtrat am Donnerstag, 9. Dezember, zu seiner letzten Sitzung des Jahres zusammentritt. Los geht es 18.30 Uhr im Saal des Schlosses (Am Markt 2). Die Abgeordneten befinden zudem über eine zeitliche Verlängerung für das Sanierungsgebiet „Stadt Blankenhain“ und eine Dorfkümmerer-Stelle. Auch eine Einwohner-Fragestunde sowie die Berichte aus den Ausschüssen gehören wie immer zum Programm. Bürgermeister Jens Kramer (CDU) weist in der Einladung darauf hin, dass am Einlass die Einhaltung der 3G-Regeln kontrolliert wird.