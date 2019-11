Zweiter Wielandplatz für Weimar

Weimar. Für die närrische Schlüsselübergabe an den Handwerker-Carneval schlüpfte Weimars OB Peter Kleine diesmal in die Rolle Christoph Martin Wielands.

Für eine gute halbe Stunde gab der Herderplatz am 11.11. seinen Namen her, um zu einem zweiten Weimarer Wielandplatz zu werden – samt Straßenschild vor dem Interims-Rathaus. In der überlieferten Garderobe Christoph Martin Wielands empfing Oberbürgermeister Peter Kleine um 11.11 Uhr den Tross des Handwerker-Carnevals. Die „zwölf moralischen Briefe in Versen“ aus der Feder des Aufklärers erfuhren hierfür kleine Veränderungen.