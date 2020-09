Zweites Elektromobil für Bad Berkaer Rathaus-Mitarbeiter

Mathias Koltermann (r.) und Mathias Schinner übergaben die Schlüssel für den neuen E-Corsa an Bürgermeister Michael Jahn.

Die Kurstadt hat ihr zweites Elektromobil in Betrieb genommen: Bürgermeister Michael Jahn (CDU) holte den blauen E-Corsa am Mittwochnachmittag im Autohaus Schinner ab und fuhr ihn zum Rathaus. Das Auto ist vor allem für die etwas längeren Dienstreisen der Rathaus-Mitarbeiter gedacht: Die Reichweite liegt nach Herstellerangaben bei über 400 Kilometern, „realistisch rechne ich mit um die 300“, so Jahn. Damit werde vieles einfacher: Stadt-Beschäftigte müssen seltener ihre Privat-Pkw nutzen, die Anträge und Abrechnungen entfallen ebenso wie der Weg zur Tankstelle.