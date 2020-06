Blick in den „Geschützten Landschaftsbestandteil“ Schanzengraben – Merketal

Zwergzebus weiden wieder im Weimarer Schanzengraben

Bereits im vierten Jahr kann die Stadt Weimar bei der Pflege des geschützten Landschaftsbestandteils „Schanzengraben – Merketal“ auf exotische Helfer bauen. Im nordöstlichen Teil des Tales zur Belvederer Allee hin, auf dem sich eine ausgedehnte Streuobstwiese befindet, lässt die Stadt das Gelände durch Zwergzebus beweiden. Aufgrund des derzeit üppigen Pflanzenwuchses hat die Beweidung bereits am 28. Mai begonnen.

Der Unteren Naturschutzbehörde sei es bewusst, dass der Schanzengraben aufgrund der Stadtnähe als beliebtes Naherholungsgebiet genutzt wird. Dennoch liege seine Bedeutung in erster Linie im Schutz und Erhalt der vorhandenen Biotopstrukturen, was durch das Weiden von Tieren besonders effektiv gewährleistet werden könne.

Für Spaziergänger bleibt das grüne Tal freilich ebenfalls geöffnet. Allerdings müssen sich Passanten damit arrangieren, dass die Weideflächen mit einem Elektrozaun eingefasst sind und das Areal deshalb nicht in all seinen Verästelungen begehbar ist. Der Weg zwischen Hermann-Löns-Straße und Studentenwohnheim wird jedoch durchweg frei gehalten. Ebenfalls kann der obere Weg südöstlich des Schanzengrabens genutzt werden.

Zwergzebus sind kleine robuste Buckelrinder, die ursprünglich überwiegend aus Sri Lanka stammen. Bei der Rasse handelt sich um friedliche Tiere. Dennoch sollten auch sie nicht unnötig gestört oder in Stress versetzt werden, da Zwergzebus wie jedes andere Tier bei Gefahr mit Flucht oder Angriff reagieren können.

Die Untere Naturschutzbehörde hat überdies einmal mehr darauf hingewiesen, dass es im Schanzengraben wie in allen Schutzgebieten der Stadt Weimar verboten ist, Hunde frei laufen zu lassen – und das nicht nur aus Rücksicht auf die Zwergzebus. Durch das Stöbern der Hunde in Hecken und Gebüschen oder im Unterholz sei mit erheblichen Störungen der dort lebenden Tierwelt zu rechnen, die in den Sommermonaten mit Brut und Aufzucht der Jungen beschäftigt ist.