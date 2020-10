Nach drei Tagen des 367. Weimarer Zwiebelmarktes hat die Stadtverwaltung ein positives Zwischenresümee gezogen. An den zunächst 30, seit Freitag 48 und ab Sonnabend 50 Heldrunger Zwiebelbauernständen sei man angesichts der besonderen Umstände sehr zufrieden.

Die Händler aus der Nordthüringer Kleinstadt säumen mit ihrem Sortiment aus Zwiebelrispen, Kräuter- und Trockensträußen sowie Gemüse seit Freitag die Schillerstraße fast wie in besten Marktzeiten. Nur zwei Stände einer Familie blieben aus unbekannten Gründen Freitag leer, sollen aber ab heute besetzt sein.

Das am Mittwoch und Donnerstag zunächst überschaubare Besucheraufkommen zog noch Freitag einmal an. Es blieb allerdings in einem Maß, das es möglich machte, die Abstandsregeln ohne Probleme einzuhalten. Zudem besteht im gesamten Marktgebiet vom Theaterplatz über die Schillerstraße bis zum Marktplatz die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für Besucher und Händler.

In den Imbiss-Verzehrbereichen könnte es übers Wochenende allerdings eng werden. Foto: Maik Schuck

„In den ersten beiden Markttagen hatten Polizei, Städtischer Ordnungsdienst und Marktmeisterei viel Aufklärungsarbeit in Sachen Maskenpflicht zu leisten“, schätzte die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung ein. Dabei ist auch dem Rathaus klar: Die Umstände erfordern von allen Beteiligten ein hohes Maß an Verständnis.

Für jene, die es nicht aufbringen oder die Hinweisschilder an den Zugängen zum Zwiebelmarktgebiet übersehen haben, betreibt die Stadt einen hohen Personalaufwand. Zusätzlich zu den amtlichen Einsatzkräften sind auch Mitarbeiter von privaten Sicherheitsdiensten gebunden.

„Wir sind mit dem bisherigen Verlauf zufrieden und hoffen, dass wir auch am Wochenende gute, geordnete Markttage erleben“, fasste Oberbürgermeister Peter Kleine die bisherigen Erfahrungen zusammen. „Wenn sich alle Besucher weiterhin verantwortungsvoll verhalten, werden wir auch den 367. Weimarer Zwiebelmarkt trotz Pandemie zum Erfolg führen.“ Das gelte auch für die Gastronomen, die die Hygieneregeln nach städtischer Einschätzung bislang korrekt umsetzten. Das zeige, dass sich alle ihrer Verantwortung bewusst seien.

Der städtische Ordnungsdienst und die Polizei kontrollierten allerdings die Einhaltung der geltenden Corona-Regeln auch weiterhin. Das schließe die Vorschriften im Gastronomiebereich auch in den Abendstunden ein.

Spannend wird am Wochenende, wie sich der Verzehr an den Versorgungsständen entwickelt. Dafür sind neben den Ständen extra Zonen ausgewiesen, wo Bratwurst, Zwiebelkuchen oder Crepes ohne Gesichtsmaske gegessen werden könne. Jenseits dieser Bereiche ist das wegen der Maskenpflicht im Marktgebiet verboten und wird geahndet.