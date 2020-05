Saalfeld-Rudolstadt: Auto-Club sieht neue Konfliktfelder durch StVO-Novelle

Auf der B 281 am Ortsausgang Saalfeld in Richtung Arnsgereuth werden Radfahrer verkehrswidrig überholt. Selbst wenn der außerorts vorgeschriebene Mindestabstand von zwei Metern nicht eingehalten wird, ist ein Überfahren der durchgezogenen Mittellinie an dieser Stelle unvermeidlich. Autofahrer müssten sich hier mit dem Überholen gedulden, bis die Radfahrer rechts ranfahren.