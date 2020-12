Magdeburg. Die Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt droht, zu zerbrechen. Jetzt hat Ministerpräsident Haseloff seinen Innenminister entlassen.

Vor dem Hintergrund des Koalitionsstreits um den Rundfunkbeitrag in Sachsen-Anhalt hat Ministerpräsident Reiner Haseloff Landesinnenminister Holger Stahlknecht (beide CDU) entlassen. Haseloff begründete dies am Freitag in Magdeburg mit einem gestörten Vertrauensverhältnis.