Thüringer Sägewerke fordern Schadensersatz

Mit Unverständnis hat der Waldbesitzerverband Thüringen auf eine Klage der Sägeindustrie gegen das Land Thüringen reagiert. Die Branche beschuldigt den Freistaat, gegen das Kartellrecht verstoßen zu haben, indem der staatliche Forst von 2005 bis 2019 das meiste Nadelstammholz von Kommunen und Privatwaldbesitzern vermarktet und überteuert an die Sägewerke verkauft habe.

„Vielen kleinen Waldbesitzern sichert diese Praxis den Zugang zum Holzmarkt“, sagt Verbandspräsident Jörg Göring. Könnten diese Eigentümer ihr Holz nicht mehr zentral über das Land verkaufen, würden sie vermutlich als Lieferanten ausfallen.

Kleinteiligkeit des Waldbesitzes

Angesichts der Kleinteiligkeit des Waldbesitzes in Thüringen – nach Schätzungen teilen sich 180.000 bis 200.000 Eigentümer rund 220.000 Hektar Wald – sei das ein großes Problem, zumal die Klage die Waldbesitzer in wirtschaftlich schwierigen Zeiten treffe.

Die Klage kommt jedoch nicht überraschend: Sie hatte sich bereits angekündigt, nachdem das Bundeskartellamt 2015 dem Land Baden-Württemberg die gebündelte Holzvermarktung untersagt und dem Land Thüringen in der Folge aufgegeben hatte, die Eigenvermarktung der privaten Waldbesitzer voranzutreiben.

24 Euro pro Festmeter Holz

Doch in den vergangenen zwei Jahren nahm der Druck der Sägeindustrie weiter zu: „In diesem Zusammenhang haben wir mit dem Forstministerium auch darüber gesprochen, dass im Falle einer Niederlage des Freistaats die Schadenssumme vom Land gezahlt und nicht an die Waldbesitzer weitergegeben wird“, so Göring. Schließlich stehe eine Forderung von rund 86 Millionen Euro im Raum.

Abwegig ist für Göring der Vorwurf des Preisaufschlags: Seit drei Jahren zahle die Sägeindustrie 24 Euro/Festmeter, vorher seien es in guten Jahren wenigstens 80 oder 90 Euro gewesen. Schon das Fällen und der Transport der Stämme schlügen derzeit mit 21 Euro je Festmeter zu Buche.

