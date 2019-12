Schiefe Töne: Musik fällt am häufigsten an Thüringer Schulen aus

In keinem anderen Fach fällt in Thüringen so viel Unterricht aus wie in Musik und Kunsterziehung. Probleme gibt es zwar auch in Religion, Ethik, Werken und naturwissenschaftlichen Fächern, sie sind aber längst nicht so gravierend wie die im musischen Bereich. Das liegt indes nicht nur daran, dass die Thüringer Hochschulen weniger Lehrkräfte für beide Fächer ausbilden, als gebraucht werden. Viele fertig ausgebildete Musik- und Kunstlehrer entscheiden sich auch gegen die Schule und für ein anderes Betätigungsfeld.

So gibt es in Thüringen derzeit nach Angaben des Bildungsministerium gerade einmal 18 Lehramtsanwärter im Fach Musik, wovon zudem nur zwei auf die Regelschulen entfallen. Dem stehen pro Jahr gut 40 Absolventen an der Weimarer Musikhochschule und der Uni Erfurt gegenüber. Kaum besser sieht es im Fach Kunsterziehung aus: Den derzeit 22 Referendaren, von denen gerade einmal einer an einer Regelschule unterrichtet und drei in Gemeinschaftsschulen tätig sind, standen in den vergangenen Jahren zwischen 20 und 35 Absolventen an den Unis in Jena, Weimar und Erfurt gegenüber - pro Jahr. Derzeit unterrichten in Thüringen 2152 Kunst- und knapp 1500 Musiklehrer.

Die Kulturminister riefen deshalb die Kunst- und Musikhochschulen schon 2012 dazu auf, bei der Zulassungspraxis „stärker zwischen künstlerisch und pädagogisch orientierten Bewerbern zu unterscheiden“. Heißt: Wenn auch Bewerber zum Studium zugelassen würden, die vor allem Lehrer und nicht Spitzenmusiker oder -künstler werden wollten, wenn also die Zugangshürden kleiner wären, würde es auch mehr Lehramtsstudenten geben.

Mehr als an die Hochschulen appellieren kann das Land indes nicht, unterstreicht Stephan Krauß, Sprecher des Wissenschaftsministeriums. Denn die Ausgestaltung der Eignungsprüfung obliege „grundsätzlich den Hochschulen, die allein in der Lage und als autonome Einrichtung auch dazu berechtigt sind, die Kriterien festzulegen, anhand derer die Eignung bewertet werden kann“. Eine Anpassung von Eignungsprüfungen an die Anforderungen des Lehrerberufs sei von Seiten des Landes „nicht ohne Weiteres möglich“.

Schulen dürfen externe Experten „einkaufen“

Letztlich dürften die Anforderungen an Musik- und Kunstlehrer auch nicht unterschätzt werden: „Ein Musiklehrer beispielsweise ist eben nicht nur Vermittler musiktheoretischen und praktischen Wissens und muss singen sowie auf dem Klavier begleiten können, sondern sein Berufsbild umfasst beispielsweise auch die Chor- und Ensemble-Leitung.“ Deshalb sei es sinnvoll, die künstlerische Eignung für solche Aufgaben in einer Eignungsprüfung festzustellen. Krauß hält es zudem für abwegig, von der hohen Zulassungshürde direkt auf den Lehrermangel zu schließen: Lägen doch zwischen bestandener Eignungs- und Abschlussprüfung „viele weitere Schritte und Entscheidungen, die mit der Eignungsprüfung in keinem Zusammenhang stehen und trotzdem dazu führen können, dass Absolventen nicht als Lehrer tätig sind“.

Um Engpässe zumindest etwas abzufedern, dürfen betroffene Schulen externe Experten „einkaufen“: Das Bildungsministerium hat die Schulleiter am 19. Dezember darüber informiert, dass das Schulbudget weitergeführt wird und 2020 wieder 30 Euro pro Schüler zur Verfügung stehen. Verträge könnten zudem bis zum Ende des Schuljahres 2020/21 geschlossen werden.

Das könnte Sie auch interessieren: