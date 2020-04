Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Live-Blog Coronavirus: Zahlreiche Absagen von Veranstaltungen - Landeskriminalamt warnt vor Betrügern

17. April

13.30 Uhr: Party.San Open Air abgesagt

Nach der Entscheidung der Bundesregierung, Großveranstaltungen bis zum 31.August 2020 zu untersagen, wurde das Party.San Metal Open Air 2020 auf dem Flugplatz Obermehler abgesagt. Das teilte der Veranstalter am Freitag auf seiner Facebook-Seite mit. "Wir unterstützen natürlich die Entscheidung von Bund und Ländern zum Schutz von Besuchern und Mitarbeitern auf Festivals voll und ganz. Wir werden euch in den nächsten Tagen mit allen wichtigen Infos hinsichtlich bereits gekaufter Tickets und dem neuen Termin des Festivals in 2021 versorgen, bitten euch aber um etwas Geduld um alle Möglichkeiten ausreichend prüfen zu können", hieß es in der Mitteilung.

13.10 Uhr: Jenaer Nahverkehr mit ersten Lockerungen der Corona-Maßnahmen

Die Stadt Jena und der Jenaer Nahverkehr vereinbaren erste Lockerungen der Corona-Maßnahmen für den ÖPNV. Alle Linien des Jenaer Nahverkehrs und der JES fahren ab Montag, dem 20. April 2020, ab 03:15 Uhr, nach Ferienfahrplan. Im Zuge des Corona-Sonderfahrplans mussten einzelne Linien wegfallen sowie der Fahrplan ausgedünnt werden.

Des Weiteren öffnet ab Montag, 20. April 2020, das Servicecenter des Jenaer Nahverkehrs in der Holzmarkt-Passage. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dann während der regulären Öffnungszeiten für dringende Anliegen der Fahrgäste da. Insbesondere können Inhaber einer Jenabonus-Karte wieder ihre rabattierten Fahrscheine kaufen. Ebenso können Sie sich mit Jenabonus-Karte den Rabatt für die Fahrscheine erstatten lassen, die sie während der Schließzeit gekauft haben.

13 Uhr: Viele Impfungen werden während Corona-Krise abgesagt

Seit Ausbruch der Corona-Epidemie in Deutschland wurde nahezu ein Drittel der geplanten Impfungen vom Arzt oder den Patienten abgesagt. Das ergab die neueste wöchentliche Befragung für eine Studie der Universität Erfurt. Allerdings: Sollte es einen effektiven und sicheren Impfstoff gegen das Coronavirus geben, wären 79 Prozent der Deutschen bereit, sich impfen zu lassen.

12.30 Uhr: Universitätsklinikum Jena beantragt Unterstützung für Studie im Ilm-Kreis

Aktuell gibt es im Ilm-Kreis 107 Corona-Infizierte, von denen 72 wieder als genesen gelten. Zwei Patienten werden in den Ilm-Kreis-Kliniken behandelt, einer davon weiterhin intensivmedizinisch. Zwei Verdachtsfälle warten auf der Isolierstation auf ihren Befund. Ein Team des Universitätsklinikums Jena hat einen Antrag an das Land zur Unterstützung bei einer Neustadt-Studie hinsichtlich des dortigen Pandemie-Geschehens gestellt.

12.20 Uhr: Weitere bestätigte Corona-Virus-Fälle im Eichsfeld

Im Landkreis Eichsfeld gab es in den vergangenen 24 Stunden fünf weitere bestätigte Corona-Virus-Fälle, teilt das Landratsamt mit. Damit liegt die Gesamtzahl der Infizierten bei 108 Personen. Eine weitere Person sei genesen, so dass die Zahl der Genesenen nun 44 beträgt. Aktuell gibt es laut Landratsamt demnach noch 61 Infizierte. Stationär werden jetzt noch acht Infizierte behandelt, am Donnerstag waren es noch zehn.

12.15 Uhr: Erster Todesfall im Altenburger Land

Im Landkreis Altenburger Land wurden mit Stand 17. April 41 Corona-Infizierte gezählt. Davon sind 23 Personen bereits genesen und fünf Personen in stationärer Behandlung im Klinikum Altenburger Land; zwei von ihnen auf der Intensivstation. Am Freitag hat es in dem Landkreis auch den ersten Todesfall gegeben.

12.10 Uhr: Ambulante Pflegedienste verlieren in Corona-Pandemie Kunden

Zuhause lebende Pflegebedürftige in Thüringen verzichten nach Angaben von Anbietern in der Coronavirus-Pandemie zunehmend auf ambulante Pflegeleistungen. „Wir haben gerade viele Absagen von Patienten“, sagte Peggy Heinig, Altenhilfe-Referentin beim Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), der Deutschen Presse-Agentur. Nach Einschätzung des Landesverbandes der privaten Pflegeanbieter bpa drohen finanzielle Einbußen durch Absagen fest einkalkulierter Leistungen für ambulante Pflegedienste zu erheblichen wirtschaftlichen Problemen zu führen.

11.32 Uhr: Nur noch 19 Personen im Kyffhäuserkreis in häuslicher Quarantäne

Nur noch 19 Personen im Kyffhäuserkreis sind wegen Corona-Verdacht oder einer nachgewiesenen Infektion in häuslicher Quarantäne isoliert. Das war am Freitagvormittag aus dem Landratsamt zu erfahren.

Die Zahl der Infizierten beträgt 35, vier Patienten sind in stationärer Behandlung bzw. weisen schwere Krankheitsverläufe auf. 25 Personen sind genesen, einen Todesfall hat der Kreis nicht zu beklagen.

11.13 Uhr: Landratsamt Saale-Orla sah keinen Grund, Mitarbeiterversammlung im Kreiskrankenhaus Schleiz aufzulösen

In einer Stellungnahme verteidigt das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises das Nicht-Eingrifen bei der Mitarbeiterversammlung am Donnerstag. Aus Sicht der Behörde gab es keinen Anlass, dagegen vorzugehen. Man beruft sich auf die Zweite Thüringer Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus, wonach „Veranstaltungen und sonstige Zusammenkünfte, die […] der Aufrechterhaltung des Betriebs von Wirtschaftsunternehmen oder zur Erfüllung von Aufgaben der Mitarbeitervertretungen dienen“ als Ausnahmen gelten. Hintergrund der Versammlung war die Schließung der Krankenhausküche.

10.43 Uhr: Theater Erfurt will am 30. Mai über Domstufenfestspiele entscheiden

Ob die Domstufenfestspiele in diesem Jahr trotz Corona-Krise wie geplant stattfinden, will das Theater Erfurt am 30. Mai entscheiden. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass vorher nicht seitens der Politik Beschlüsse gibt, die die Entscheidung vorweg nehmen, sagte eine Sprecherin des Theaters. Zudem habe das Theater Erfurt nun bis einschließlich 15. Mai alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt. Bislang war vom 19. April die Rede gewesen.

10.37 Uhr: Konzert der Toten Hosen in Erfurt abgesagt

Da alle Großveranstaltungen in Deutschland bis zum 31. August 2020 untersagt sind, wird auch das geplante und ausverkaufte Konzert der Toten Hosen am 21. August auf dem Erfurter Domplatz nicht stattfinden.

8.54 Uhr: Absage des Rudolstadt-Festivals

Auch diese Absage ist seit Donnerstag amtlich: Das größte deutsche Festival für Roots, Folk und Weltmusik kann in diesem Sommer nicht seine 30. Ausgabe feiern. Das diesjährige Programm soll vom 1. bis 4. Juli 2021 möglichst so umgesetzt werden wie ursprünglich geplant.

7.50 Uhr: Quarantäne in Geraer Seniorenresidenz aufgehoben

14 Tage, nachdem wegen des positiven Tests eines Bewohners auf das neuartige Coronavirus Quarantänemaßnahmen in der Awo-Seniorenresidenz „Marktkarree“ am Geraer Markt ergriffen wurden, konnten diese am Donnerstag aufgehoben werden. Zuvor waren alle Mitarbieter und Bewohner des Heims negativ getestet worden.

6.30 Uhr: Regierung feilt an Verordnung zur Corona-Lockerung

Thüringens Landesregierung beschäftigt sich am Freitag (14.00 Uhr) in einer Schaltkonferenz mit einer neuen Verordnung, mit der ein Teil der strengen Corona-Beschränkungen gelockert wird. Dabei geht es um eine Vielzahl von Detailfragen zur Öffnung der Schulen bis hin zum Neustart des Schülerverkehrs. Zudem müssen die Voraussetzungen festgelegt werden, unter denen Geschäfte, aber auch Museen oder Friseursalons in den kommenden Wochen wieder arbeiten können.

Die neue Rechtsverordnung soll nach Angaben der Staatskanzlei am Wochenende veröffentlicht werden. Sie löst eine Thüringer Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie ab, die bis zum 19. April gilt. Außerdem wird sich das Kabinett mit den Corona-Hilfen für Bürger und Wirtschaft beschäftigen. Dabei geht es um einen Hilfsfonds mit einem Volumen von rund 970 Millionen Euro.

6.20 Uhr: Landeskriminalamt warnt vor Betrugsmasche

Betrüger könnten die Verunsicherung in der Corona-Krise nutzen, um mit einer neuen Masche vor allem ältere Bürger zu schädigen. Das Thüringer Landeskriminalamt (LKA) sieht die Gefahr, dass sich Kriminelle als Mitarbeiter von Gesundheitsämtern ausgeben, um unter der Vorgabe, Tests durchzuführen, in die Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen, warnt eine LKA-Sprecherin. Dort werde dann nach Wertgegenständen und Bargeld für einen Diebstahl gesucht.

6 Uhr: Wie die Maske richtig verwendet wird

Die Kontaktsperre bleibt, für kleine Geschäfte gibt es erste Lockerungen. Dringend angeraten wird allerdings das Tragen von Masken – im Gespräch erklärt der Erfurter Infektiologe Rainer Lundershausen, was dabei zu beachten ist.

16. April

20.40 Uhr: Erfurter Arbeitsstelle als Corona-Herd

Die ersten Corona-Fälle in Erfurt wurden zum überwiegenden Teil auf Ischgl und andere Urlaubsorte zurückgeführt. Doch inzwischen ist eine Arbeitsstelle in Erfurt zum wichtigsten Corona-Herd der Stadt geworden. Auch die drei neu bestätigten Infektionen vom Donnerstag führt das Gesundheitsamt auf diese Quelle zurück.

19.50 Uhr: Weiterer Todesfall in Pflegeheim im Saale-Orla-Kreis

In dem Triptiser Pflegeheim, in dem es einen Coronavirus-Ausbruch gibt, hat es am Donnerstag einen weiteren Todesfall gegeben. Es handele sich um eine 85-Jährige, sie sei nun bereits die neunte Person in dem Pflegeheim, die mit dem Virus infiziert war und verstorben sei.

19.38 Uhr: Kein Krämerbrückenfest, aber Zoo und Egapark in Erfurt ab 27. April wieder offen

Zoo und Egapark dürfen am 27. April wieder öffnen. Das Krämerbrückenfest wird jedoch auch nicht in der zuletzt geplanten kleinen Variante stattfinden, und über den Domstufen-Festspielen „hängen dunkle Wolken“, sagte am Donnerstag Erfurts Wirtschaftsdezernent Steffen Linnert (SPD). In der kommenden Woche noch offene Fragen geklärt werden.

19.22 Uhr: Kein neuer Coronafall in Jena

Auch am Donnerstag gibt es in Jena keinen neuen Coronafall. Damit sind es 155 positiv getestete Fälle, vier Fälle stationär, einer davon auf der Intensivstation, dreiTodesfälle, 107 Genesene. Seit einer Woche gibt es keine neuen Corona-Fälle in Jena.

19.18 Uhr: Erster Corona-Patient im Landkreis Nordhausen gestorben

Im Landkreis Nordhausen ist am Donnerstag der erste Corona-Patient gestorben. Er war auf der Intensivstation des Südharz Klinikums. Der über 80 Jahre alte Mann wurde seit März stationär behandelt.

Zudem bestätigte sich eine weitere Corona-Infektion, damit sind jetzt insgesamt 43 Fälle bei Einwohnern des Landkreises Nordhausen nachgewiesen worden.

18.35 Uhr: Betreuerin erkrankt: Erfurter Flüchtlingsheim unter Quarantäne

Ein Erfurter Heim, in dem unbegleitete minderjährige Flüchtlinge untergebracht sind, steht unter Quarantäne. Bei einer Erzieherin wurde das Coronavirus nachgewiesen. Bisher zeigen keine der dort untergebrachten zehn unbegleiteten Kinder und Jugendlichen, die täglich getestet werden, Symptome einer Infektion.

18.25 Uhr: Kyffhäuserkreis nutzt neue Software zur Epidemie-Abwehr

Als erster Landkreis in Thüringen setzt der Kyffhäuserkreis eine neue Software für die Einsatzplanung in Epidemie- oder Katastrophenfällen ein. Das Programm zeigt bei Bedarf auf einer digitalen Karte an, wo sich Krisenherde entwickeln und wo Ressourcen zur Gefahrenabwehr oder Versorgung Betroffener in der Nähe zur Verfügung stehen. Das Programm soll in nächster Zeit in ganz Thüringen Anwendung finden.

18.03 Uhr: Aktuell 37 Menschen im Unstrut-Hainich-Kreis infiziert

Die Zahl der Corona-Fälle im Unstrut-Hainich-Kreis ist auf 58 gestiegen. 20 Infizierte sind bereits genesen, ein Bad Langensalzaer war infolge von Covid-19 gestorben. Aktuell sind 37 Menschen am Virus erkrankt, sieben davon werden stationär im Krankenhaus behandelt. Laut Landratsamt befinden sich derzeit 132 Personen vorsorglich in Quarantäne, dabei handelt es sich vor allem um Fälle, die mit Corona-Patienten Kontakt hatten.

17.51 Uhr: Abiturprüfungen in Thüringen sollen am 18. Mai starten

Die wegen der Coronavirus-Pandemie verlegten Abiturprüfungen sollen in Thüringen ab dem 18. Mai nachgeholt werden. Damit gebe es für die Schüler genügend Zeit zur Vorbereitung, sagte Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

‣ Klinik-Monitor zur Corona-Krise: Wo noch Intensivbetten frei sind Wo noch Intensivbetten frei sind

17.45 Uhr: Keine weiteren Neuinfektionen im Landkreis Sömmerda

Ein weiterer Tag ohne Neuinfektion im Landkreis Sömmerda: Mit Stand Mittwoch, 18 Uhr, wurde bei 32 (+0) Menschen die Infektion mit dem Corona-Virus durch einen positiven Abstrich bestätigt. 21 (+1) Covid-19-Patienten haben die Quarantäne beendet.

17.40 Uhr: Mitarbeiterversammlung: Polizei rückt im Schleizer Krankenhaus an

Die Küche des Schleizer Krankenhauses wird offenbar vom Greizer Krankenhausträger geschlossen. Das wurde den Mitarbeitern des Krankenhauses heute auf einer Mitarbeiterversammlung ab 14 Uhr mitgeteilt. Die offenbar nicht angemeldete Versammlung rief die Polizei auf den Plan, die mit mehreren Fahrzeugen anrückte. Der zuständige Pandemiestabsleiter des Landratsamtes kam zum Einsatzort.

17.34 Uhr: Fünf weitere Corona-Fälle im Weimarer Land

64 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus sind mit Stand Donnerstag, 17.15 Uhr, im Weimarer Land gemeldet, fünf mehr als am Vortag, davon sind 19 genesen. Derzeit gibt es noch 42 Aktivkranke (16 männlich, 26 weiblich), davon 18 Bewohner aus dem Alten- und Pflegeheim Ettersburg. Drei ältere Personen sind leider verstorben.

Sechs Personen befinden sich in stationärer Behandlung, davon fünf Bewohner aus dem Alten- und Pflegeheim Ettersburg. 154 enge Kontaktpersonen befinden sich derzeit noch in Quarantäne, elf Reiserückkehrer sind in häuslicher Absonderung.

17.30 Uhr: Zwölf weitere Corona-Fälle im Landkreis Gotha

Auf 104 bisher positiv getestete Personen auf Covid-19 ist die Zahl im Landkreis Gotha laut Robert-Koch-Institut angestiegen. Das sind zwölf Personen mehr als am Vortag. Davon werden zwölf Personen stationär behandelt, 27 sind bislang genesen und vier Personen verstorben. Wie die Pressestelle des Landratsamtes Gotha mitteilt, wird die Allgemeinverfügung bis 3. Mai verlängert. Diese tritt am 17. April in Kraft.

17.27 Uhr: Flughafen Erfurt wird zum Parkplatz für fabrikneue Airbus-Maschinen

Der Flughafen Erfurt-Weimar wird in der Corona-Krise zum Ausweich-Stellplatz für fabrikneue Airbus-Maschinen. Bis zu 16 Flugzeuge sollen dort in den nächsten Wochen geparkt werden. Der Passagierbetrieb ist in Erfurt komplett eingestellt, ein Teil der Beschäftigten befindet sich in Kurzarbeit.

16.25 Uhr: Zwei weitere Todesfälle im Landkreis Greiz

Im Landkreis Greiz ist die Zahl der Neuinfektionen an einem Tag auf den bislang höchsten Wert seit Beginn der Corona-Pandemie angestiegen. Insgesamt sind mittlerweile 282 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden, 67 sind laut Gesundheitsamt genesen. Zwei weitere Menschen starben.

16.08 Uhr: Verordnung zu Corona-Lockerung in Thüringen am Wochenende

Thüringens Landesregierung arbeitet an einer neuen Verordnung, mit der einige der strengen Einschränkungen in der Corona-Krise gelockert werden. Dafür werde das Kabinett an diesem Freitag noch eine Reihe von Detailfragen klären, sagte eine Sprecherin der Staatskanzlei am Donnerstag auf Anfrage in Erfurt. Die neue Rechtsverordnung, die unter anderem die schrittweise Öffnung von Schulen und kleineren Einzelhandelsgeschäften regelt, solle am Wochenende veröffentlicht werden. Sie löst eine Thüringer Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie ab, die bis zum 19. April gilt.

Beibehalten würden auch in den kommenden Wochen die Kontaktbeschränkungen in Thüringen. Danach dürfen sich die Thüringer im öffentlichen Bereich nur allein, zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts aufhalten.

16.06 Uhr: Opel will Werke wieder hochfahren

Einen knappen Monat nach dem Produktionsstopp in seinen deutschen Werken bereitet der Autobauer Opel den Neustart vor. Einen konkreten Termin nannte die Tochter des französischen PSA-Konzerns am Donnerstag aber nicht, wann unter anderem das Thüringer Opel-Werk in Eisenach wieder hochgefahren wird. Für die drei Standorte Rüsselsheim, Eisenach und Kaiserslautern seien in einer Betriebsvereinbarung mehr als hundert Gesundheits- und Hygienemaßnahmen verabredet worden, um die Mitarbeiter vor Covid-19 zu schützen.

Die Maßnahmen betreffen laut einer Mitteilung zum Beispiel Ausgabe und Nutzung von Schutzmasken, Abstandsregelungen sowie erweiterte Hygienevorschriften. Werkzeuge und Arbeitsflächen sollen häufig gereinigt und der Schichtwechsel so organisiert werden, dass direkte Kontakte zwischen den Mitarbeitern vermieden werden.

In Eisenach beschäftigt Opel knapp 1400 Mitarbeiter, die im Normalbetrieb in zwei Schichten den SUV Grandland bauen.

16.05 Uhr: Grüne fordern Öffnung der Notbetreuung für Alleinerziehende

Die Thüringer Grünen-Fraktion fordert flexiblere Möglichkeiten für die Notbetreuung in Kindergärten. „Gerade für die berufstätigen Alleinerziehenden, die nicht in der kritischen Infrastruktur tätig sind, aber auch für Familien, die aus welchen Gründen auch immer dringend eine Kinderbetreuung in Anspruch nehmen müssen, brauchen wir ebenfalls Angebote in den Kommunen und wenn es halbtägige oder anderweitig zeitlich begrenzte Angebote sind“, erklärte Grünen-Bildungspolitikerin und Fraktionschefin Astrid Rothe-Beinlich am Donnerstag.

16.00 Uhr: Zahlen in der Wartburgregion auf dem Stand vom Vortag geblieben

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle blieb in der Wartburgregion im Vergleich zu Mittwoch konstant bei 47. 35 infizierte Menschen werden vom Gesundheitsamt für den Wartburgkreis gemeldet. In der Stadt sind es weiterhin 12. Auch die Zahl der Menschen, die sich mit dem Virus infizierten hatten, aber mittlerweile als genesen gelten, verharrt bei 21. Beatmet werden nach Angaben des Gesundheitsamtes derzeit vier Patienten. Einer davon kommt aus dem Wartburgkreis und liegt im Krankenhaus Friedrichroda. Aus dem St. Georg-Klinikum in Eisenach gibt es aber wieder eine gute Nachricht. Denn dort hat sich ein solcher Patient so weit erholt, dass er von der Beatmung genommen werden konnte.

15.40 Uhr: Der Corona-Stand im Ilm-Kreis

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten im Ilm-Kreis hat sich um eine Person auf 104 Erkrankte erhöht. Zwei Patienten werden in den Ilm-Kreis-Kliniken behandelt, eine davon intensivmedizinisch. Drei Verdachtsfälle warten auf der Isolierstation noch auf ihren Abstrichbefund.

15.10 Uhr: Einzelhandelsverband fordert frühere Ladenöffnung in Thüringen

Der Thüringer Einzelhandelsverband plädiert dafür, die Geschäfte im Land noch vor dem 27. April wieder zu öffnen. Auch Opposition und IHK Erfurt kritisieren die Beschlüsse der Landesregierung. Für Hotels und Gastronomie wird ein Thüringer Sonderweg gefordert.

15 Uhr: Zahl der Infektionen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen auf 68 gestiegen

Am Donnerstag hat das Landratsamt hat zwei Neuinfektionen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen bekannt gegeben. Wie das zuständige Gesundheitsamt mitteilte, sind damit nunmehr insgesamt 68 bestätigte Corona-Fälle zu verzeichnen, davon seien 40 bereits genesen. Zwei Personen befinden sich in stationärer Behandlung. Bislang gab es einen Todesfall. 28 Erkrankte und 147 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne, so das Gesundheitsamt.

14.38 Uhr: Aktuelle Fallzahlen für Erfurt: 120 Personen positiv auf Corona getestet

Laut Stadtverwaltung gibt es zum heutigen Tag drei weitere Personen mit einer Corona-Infektion. Alle gehören zum Umfeld derer, die sich über ihre Arbeitsstelle infiziert hatten. Somit gibt es in der Stadt nun 120 bestätigte Corona-Fälle. Fünf Personen sind noch in stationärer Behandlung. 91 wurden als Genesen erfasst, was sieben mehr als am Vortag sind. 978 Personen befinden sich in Quarantäne; 353 davon sind Erkrankte oder Kontaktpersonen, 625 Reiserückkehrer.

14.10 Uhr: Fast 50 Menschen müssen auf einer Intensivstation behandelt werden

Nach Angaben des Landes werden derzeit 206 mit Covid-19 infizierte Menschen im Krankenhaus behandelt, 48 Menschen liegen in einer Intensivstation. Zwölf Menschen werden im Kreis Greiz dabei intensivmedizinisch behandelt, je sechs Menschen im Kreis Nordhausen und im Eichsfeld, fünf Menschen im Ilm-Kreis, vier im Altenburger Land. Dem Land Thüringen zufolge gab es in den vergangenen 24 Stunden 38 Neuinfektionen. Es wird geschätzt, dass rund 1080 erkrankte Menschen wieder gesund sind.

14.04 Uhr: Stadtrat kann wieder in Jena tagen

Nach einer erneuten Änderung der Rechtslage kann die Stadt Jena wieder in den normalen Sitzungsturnus des Stadtrates und der Ausschüsse zurückkehren. Mit einem Schreiben des Thüringer Innenministeriums vom 07. April 2020 werden Stadtratssitzungen wieder ermöglicht, wenn die in der Thüringer Kommunalverordnung geforderte, aber derzeit eingeschränkte öffentliche Teilnahmemöglichkeit durch eine zusätzliche Übertragung im Internet oder im lokalen TV ergänzt wird. Der Streit in Jenas Kommunalpolitik über den Sonderausschuss dürfte damit beigelegt sein.

14.03 Uhr: Französischen Patienten geht es deutlich besser

Der Zustand der vier an Covid-19 erkrankten Franzosen hat sich teilweise gebessert. „Ihr Zustand war bei ihrer Ankunft schlecht. Sie mussten intensiv beatmet werden“, so Antje Müller, Direktorin der Neustädter Lungenklinik. Inzwischen konnten zwei von ihnen auf die normale Station verlegt werden. Die anderen beiden werden unterdessen weiterhin auf der Intensivstation behandelt.

14 Uhr: Kurzarbeit für Krankenhaus Schleiz ohne Zustimmung des Betriebsrats

Für das Schleizer Krankenhaus hat die Geschäftsführung in Greiz Kurzarbeit beantragt. Das geht aus Informationen dieser Zeitung hervor, welche die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) bestätigte. Allerdings, so scheint es, sei der Antrag nicht gültig. Pikant ist zudem, dass offenbar Gleiches auch im Fall des Greizer Krankenhauses versucht wurde.

13.40 Uhr: IHK-Chef kritisiert Fahrplan zum Ausstieg aus Coronakrise

Dieter-Bauhaus, Präsident der IHK Erfurt, zeigt sich enttäuscht über die umfangreiche Fortsetzung der Maßnahmen in der Corona-Krise. Den Beschlüssen der gestrigen Bund-Länder-Konferenz fehle es an Zutrauen in das Verantwortungsbewusstsein der wirtschaftlichen Akteure. Die Regelungen der Länder sollten die regionale epidemische Lage stärker berücksichtigen.

„In den Beschlüssen der gestrigen Bund-Länder-Konferenz wurden insbesondere auch die Unternehmen und Branchen nicht berücksichtigt, die von der Corona-Krise am meisten betroffen sind. Gastronomen, Reisebüros und Hoteliers treibt es mit anhaltender Zeit in den Ruin und sie müssen weiter bangen, irgendwann zur Normalität zurückkehren zu dürfen“, so Bauhaus.

Die anhaltende Schließung von Kitas und Schulen stelle Arbeitgeber vor unlösbare Probleme. Vielen Betrieben fällt es dadurch schwer, Aufträge und Mitarbeiter zu planen und nicht alles ließe sich im Home-Office erledigen.





Im Vergleich zu Metropolregionen habe Thüringen eine sehr moderate Infektionsrate. Deshalb wäre es nicht verständlich, warum in einem Flächenland die gleichen Regeln gelten müssen wie in Ballungsgebieten mit sehr hohen Infektionsraten.

13.20 Uhr: Drei(n)schlag fällt wegen der Corona-Krise aus

Der Tourismusverband Thüringer Wald/Gothaer Land, der Förderverein Thüringer Burgenland Drei Gleichen, die Gemeinden Drei Gleichen und Amt Wachsenburg haben als Veranstalter den Drei(n)schlag abgesagt. Eigentlich sollte das Spektakel, das alle drei Jahre an einen sagenhaften gleichzeitigen Einschlag von drei Blitzen in alle drei Burgen im Jahr 1231 erinnert, vom 21. bis zum 23. August mit Konzerten und einer großen Pyrotechnik-Show stattfinden. Seit zwei Jahren seien die Vorbereitungen gelaufen.

13.10 Uhr: Zahl der Neuinfektionen im Eichsfeld leicht erhöht

Die Zahl der Menschen, die nachgewiesen im Landkreis Eichsfeld mit dem Corona-Virus infiziert sind oder waren, hat sich binnen 24 Stunden um einen auf nun 103 erhöht. Dies teilt das Landratsamt Eichsfeld am Donnerstag mit. Die Anzahl der Genesenen liegt bei 43, das sind zwei mehr als 24 Stunden zuvor. Verstorben sind bislang drei Menschen. Die Gesamtzahl der aktuell Infizierten liegt im Landkreis Eichsfeld bei 57. So sind die Corona-Infektionen auf die Gemeinden im Eichsfeld verteilt.

13 Uhr: Anträge bei Thüringer Aufbaubank können wieder gestellt

Bei der Thüringer Aufbaubank können wieder Anträge auf Soforthilfe gestellt werden. Aufgrund von Wartungsarbeiten war am Mittwoch die Antragstellung für die Soforthilfe nicht möglich.

12.39 Uhr: Größtes Volksfest Thüringens fällt aus

Mit dem Verbot von Großveranstaltungen bis Ende August steht nun auch fest, dass das Rudolstädter Vogelschießen abgesagt werden muss. Generell sehen sich die Veranstalter der Region Saalfeld-Rudolstadt einem Sommer ohne manche Feste und Traditionen gegenüber.

12.13 Uhr: Trainingsrückkehr bei Sportvereinen in Thüringen weiter offen

Sportvereine und Fitnessstudios in Thüringen können sich keine Hoffnung darauf machen, ihren Trainingsbetrieb schon bald wieder aufnehmen zu können. In der jüngsten Schaltkonferenz der Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sei der Sportbereich nur mit Blick auf das verlängerte Verbot von Großveranstaltungen angesprochen worden, sagte ein Sprecher des Thüringer Sportministeriums am Donnerstag auf Anfrage in Erfurt. Deshalb bleibe es dabei, dass der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen untersagt sei.

Gleiches gelte für „Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen. Wann die Regelungen zum Sport gelockert werden können, ist derzeit nicht absehbar“, sagte der Ministeriumssprecher.

11.50 Uhr: Einzelhandelsgeschäfte dürfen in Thüringen erst ab 27. April öffnen

Thüringen wird die Öffnung der Einzelhandelsgeschäfte mit einer Verkaufsfläche von weniger als 800 Quadratmetern erst ab dem 27. April gestatten. So sieht es der Kabinettsbeschluss vom Mittwochabend vor. Damit weicht die Landesregierung von der mit dem Bund und den anderen Ländern getroffenen Verabredung ab, die Läden schon ab kommendem Montag zu öffnen.

10.54 Uhr: Weitere Corona-Fälle im Seniorenzentrum in Zeulenroda-Triebes

Im Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt „Am Stausee“ in Zeulenroda-Triebes wurden Mittwochnachmittag acht Menschen positiv auf das neuartige Corona-Virus getestet. Darunter sechs Bewohner und ein Mitarbeiter. Eine 94-Jährige Frau verstarb am Sonntag an den Folgen der Infektion. Die Fälle beschränken sich auf eine einzelne Station mit 32 Bewohnern und 16 Mitarbeitern. Am Dienstag wurden alle Mitarbeiter und Bewohner der Station getestet. Die Ergebnisse sind derzeit noch ausstehend.

Aktuell wurde im Kreis Greiz bei 252 Menschen das Coronavirus nachgewiesen. Es ist der Kreis mit den meisten Infektionen im Freistaat.

10.30 Uhr: Hufeland-Klinikum will Kurzarbeit in Mühlhausen und Bad Langensalza vermeiden

In Abstimmung mit dem Betriebsrat sollen Mitarbeiter in weniger ausgelasteten Bereichen Mehrarbeitsstunden ab- und gegebenenfalls auch Minusstunden aufbauen. Damit werde sichergestellt, dass die Mitarbeiter bei einer wieder hohen Belegung in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen. Zuvor wurde in einigen Bereichen Kurzarbeit in Erwägung gezogen.

10.00 Uhr: Bad Langensalzaer Firma näht Schutzmasken statt Lenkräder

Wegen der Corona-Krise geht die Salza Service Lederverarbeitung GmbH neue Wege. Während sonst die Veredlung von Lenkrädern das Hauptgeschäft des Bad Langensalzaer Unternehmens im Homburger Weg ist, stellt es jetzt Mundschutz-Masken her. Zu den Abnehmern gehören Firmen, Institutionen und Privatkunden der Region. Mehr dazu hier.

9.30 Uhr: Lehrerverband fordert klare Regelungen bei Schulöffnung

Die GEW Thüringen und der Thüringer Lehrerverband fordern klare Regelungen, wenn die Schulen wieder geöffnet werden sollen.





Die Gesundheit und der Schutz vor Ansteckung mit dem Corona-Virus müsse Grundlage jedweder Entscheidung sein, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung vom Donnerstag. Schulen dürften kein Experimentierfeld für den Umgang mit dem ansteckenden Virus sein. Die Öffnung der Schulen müsse pragmatisch, aber auch realistisch geplant werden.





Der höhere Personalbedarf durch eine Ausweitung des Präsenzunterrichts bei weiterer Beschulung im Distanzunterricht sei nur eines der Probleme. Fehlende Regelungen zum Abstandgebot zwischen Schülern und Lehrern, zur Maskennutzung und nicht gesicherte hygienische Bedingungen an vielen Thüringer Schulen seien weitere Fragen, auf die es vor einer Entscheidung Antworten bräuchte.





Die GEW Thüringen und der Thüringer Lehrerverband fordern zudem, dass nicht nur die schulischen Voraussetzungen klar geregelt sind, sondern Maßnahmen z.B. auch für den Schülertransport und die Essenversorgung getroffen werden müssten. Es reiche nicht aus, nur die Schulen zu betrachten.

8.30 Uhr: Kontroverse Meinungen zum Zeitplan für Schulstart in Thüringen

Ab Ende April sollen die Schulen in Thüringen wieder schrittweise geöffnet werden. Die Meinungen dazu, ob das ein guter Plan ist, gehen in der Landespolitik auseinander.

7 Uhr: Seit sieben Tagen keine neuen Coronainfektionen in Jena

Bereits seit sieben Tagen in Folge gibt es in Jena keine neue Coronainfektion. Darüber informierte am Mittwochabend die Stadtverwaltung. 103 Patienten gelten als genesen.

6 Uhr: Thüringer Aufbaubank arbeitet am Limit

Zu denen, die in der Corona-Krise am Limit arbeiten, gehören die Beschäftigten der Thüringer Aufbaubank (TAB): Fast die Hälfte der rund 400-köpfigen Belegschaft ist derzeit ausschließlich damit befasst, Anträge auf Corona-Soforthilfe zu bearbeiten oder an der Hotline Auskunft zu erteilen. Selbst am Karfreitag und -samstag waren 120 Mitarbeiter an Bord, „damit die Antragsteller schnell ihr Geld kriegen“, sagt Sprecherin Maret Montavon.

5.30 Uhr: Dehoga fordert Hilfen für Gastgewerbe

Viele Thüringer Gastronomen und Hoteliers sind nach Einschätzung des Hotel- und Gaststättenverbandes wirtschaftlich am Limit. Die Entscheidung von Bund und Ländern, dass Restaurants und Gaststätten wegen der Corona-Pandemie weiter geschlossen bleiben müssen, sei eine herbe Enttäuschung, sagte der Geschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes, Dirk Ellinger, der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. „Viele werden das nicht mehr lange durchhalten.“ Es müsste über weitere Hilfen für die Branche nachgedacht werden. Der Anteil der Familienbetriebe liege im Thüringer Gastgewerbe bei 85 Prozent.

15. April

22.11 Uhr: Thüringen will Kindergärten im Mai wieder öffnen

Unabhängig von den Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern will Thüringen im Mai auch die Kindergärten wieder öffnen. Das geht aus einem Beschluss des Thüringer Kabinetts vom Mittwoch hervor, den die Staatskanzlei am Abend veröffentlichte. Derzeit gibt es in Kitas nur eine Notbetreuung von Kindern, deren Eltern sogenannten systemrelevanten Berufsgruppen angehören.

21.10 Uhr: Gemeinnützige Organisationen können Corona-Soforthilfen beantragen

Thüringens gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen haben nun die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung in durch die Corona-Pandemie verursachten Notlagen zu beantragen. So könnten etwa Träger aus den Bereichen Soziales, Sport, oder Kultur seit Mittwoch Soforthilfen beantragen, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit. Bislang konnten solche Einrichtungen von den Corona-Hilfen von Bund und Land nicht profitieren.

Die Hilfe richte sich zum Beispiel an Einrichtungen, die ihre Miete oder Betriebskosten in den kommenden Monaten wegen fehlender Einnahmen nicht zahlen könnten und so in existenzielle Not gerieten.

Viele Sportvereine, freie Bildungsträger, Museen, freie Theater, soziokulturelle Zentren und andere gemeinnützige Kulturanbieter wie auch Programmkinos und Filmfestivals sollen von den finanzielle Hilfen profitieren.

20.30 Uhr: Steuerfreie Sonderzahlung in Corona-Krise

Nach Darstellung von Finanzministerin Heike Taubert (SPD) sind Thüringens Finanzämter darauf eingestellt, dass Sonderzahlungen an Arbeitnehmer wegen der Corona-Krise unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei gestellt werden. „Mit der Steuer- und Beitragsfreiheit der Sonderzahlungen wird die besondere und unverzichtbare Leistung der Beschäftigten in der Corona-Krise anerkannt“, erklärte Taubert am Mittwoch.

Die Regelung gilt für Sonderzahlungen bis zu einem Betrag von 1500 Euro, die Arbeitgeber an Beschäftigte vom 1. März 2020 bis zum 31. Dezember 2020 über den vereinbarten Arbeitslohn hinaus gewähren.

19.48 Uhr: Vier bestätigte Corona-Infektionen im Gefängnis Untermaßfeld

In der Justizvollzugsanstalt Untermaßfeld haben sich vier Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Betroffen seien bislang drei Inhaftierte sowie eine bedienstete Person, wie das Justizministerium am Mittwoch mitteilte.

19.30 Uhr: Versammlungsverbot in Gotteshäusern bleibt bestehen

Das wegen des Coronavirus verhängte Versammlungsverbot in Gotteshäusern bleibt bis auf Weiteres in Kraft. Darauf haben sich Bund und Länder verständigt. Auch in Kirchen, Moscheen, Synagogen oder Örtlichkeiten anderer Glaubensgemeinschaften sollen damit vorerst keine religiösen Feierlichkeiten und Veranstaltungen stattfinden.

19.14 Uhr: Geschäfte bis 800 Quadratmetern dürfen ab 27. April wieder öffnen

In Thüringen sollen Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern unter Auflagen vom 27. April an wieder öffnen können, kündigte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Mittwoch nach der Telefonkonferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise an.

18.52 Uhr: Abiturienten sollen am 27. April zurück in die Schulen

Thüringens Abiturienten sollen als erste wieder zurück in die Schulen. Ab 27. April würde der Abiturjahrgang in die Schulen geholt, kündigte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Mittwoch an.

Am 4. Mai würden die Jahrgänge folgen, die in diesem Jahr Prüfungen ablegen müssten. Bis Ende Mai sollen alle Thüringer Schüler - unabhängig von der Schulform - wieder auf den Schulbänken sitzen. Anfang Juni seien Prüfungen vorgesehen, sagt Ramelow.

18.45 Uhr: Erster Todesfall im Saale-Holzland-Kreis

Im Saale-Holzland-Kreis ist am Mittwoch eine erste corona-infizierte Patientin gestorben. Es handelt sich um eine 81-jährige Frau mit schweren Vorerkrankungen, die sich in stationärer Behandlung befand. Landrat Andreas Heller (CDU) spricht den Angehörigen sein aufrichtiges Beileid aus.

17.55 Uhr: Zwölf weitere positive Covid-19-Tests und vierter Todesfall im Landkreis Gotha

Die Gesamtzahl der bislang positiv an Covid-19 getesteten Personen betrug am Mittwoch 92. Damit stieg die Zahl um weitere zwölf erkrankte Personen im Landkreis Gotha. Elf Personen werden jetzt stationär behandelt. Am Vortag waren es noch acht Personen, wie Andrea Jäschke, Mitarbeiterin der Pressestelle des Landratsamtes mitteilte. Inzwischen sind 25 Personen genesen. Am Mittwoch wurde aber auch ein weiterer Todesfall bekannt, damit sind jetzt vier Menschen im Landkreis verstorben.

17.30 Uhr: Keine neuen Infektionen in Weimar gemeldet

In Weimar sind bisher 58 mit dem neuen Coronavirus Infizierte gemeldet worden. Genesen sind 32 Personen, eine mehr als am Vortag. Stationär im Klinikum behandelt (nicht nur Weimarer Patienten) werden 14 Personen, sieben mehr als am Vortag. Eine Person ist auf der Intensivstation. 538 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne.

17.16 Uhr: 21 Menschen stationär in Gera in Behandlung

21 Menschen waren am frühen Mittwochnachmittag im Corona-Zentrum des SRH Wald-Klinikums Gera in Behandlung, sechs davon auf der Corona-Intensivstation. Das teilte das Klinikum auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Wie weiter erklärt wurde, stammten 15 dieser Covid-19-Patienten aus der Stadt Gera.

Aus Gera stammte auch der 86-Jährige Mann – nicht, wie in der gedruckten Mittwochsausgabe versehentlich suggeriert, eine Frau – der am Dienstagabend leider als erstes Todesopfer im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus in Gera vermeldet werden musste. Er habe, heißt es aus dem Klinikum auf Nachfrage, unter schweren Vorerkrankungen gelitten und sei „mit der Corona-Virus-Infektion verstorben“.

17.14 Uhr: Keine Großveranstaltungen bis 31. August – Schulstart ab Mai geplant

Die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Merkel haben sich am Mittwoch auf ein prinzipielles Verbot von Großveranstaltungen geeinigt. Der Schulstart ist schrittweise ab Mai geplant. Die bestehenden Kontaktbeschränkungen werden verlängert. Läden sollen unter Auflagen ab Montag wieder öffnen dürfen. Diese Maßnahmen sieht der Beschluss von Bund und Ländern vor.

16.34 Uhr: Zwei Pflegeheimbewohner im Weimarer Land verstorben

Bisher gibt es 59 Krankheitsfälle im Weimarer Land, davon sind 18 genesen, es gibt also noch 38 Aktivkranke (16 männlich, 22 weiblich), davon 13 Bewohner aus dem Alten- und Pflegeheim Ettersburg. Drei ältere Personen sind bisher verstorben, zwei davon am Mittwoch. Eine Person aus dem Pflegeheim ist in der Klinik gestorben und eine Person im Pflegeheim. Sieben Personen sind in stationärer Behandlung, davon fünf Bewohner aus dem Alten- und Pflegeheim Ettersburg. 274 enge Kontaktpersonen sind derzeit noch in Quarantäne, elf Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung.

15.45 Uhr: Starker Anstieg bei Zahl der Genesenen in Wartburgregion

Die Zahl der Menschen, die nachgewiesen in der Wartburgregion mit dem Coronavirus infiziert sind oder waren, hat sich binnen 24 Stunden mit dem Stand Mittwoch 15. April (14.30 Uhr) um zwei auf nunmehr 47 erhöht. Dies teilt das für Stadt Eisenach und Wartburgkreis zuständige Gesundheitsamt mit. Den stärksten Anstieg allerdings vermeldet das Gesundheitsamt bei der Zahl der Genesenen.

15.07 Uhr: Staatskanzlei: Verordnung zur Corona-Lockerung kommt nicht sofort

Thüringen wird nach Angaben der Staatskanzlei nicht sofort nach der Telefonkonferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Verordnung zur Lockerung der Corona-Beschränkungen erlassen. „Das wird ein ganzes Maßnahmebündel sein. Das ist innerhalb von Stunden gar nicht möglich“, sagte eine Sprecherin der Staatskanzlei am Mittwoch auf Anfrage in Erfurt. Das Kabinett werde sich nach der Schaltkonferenz von Bund und Ländern jedoch direkt über das weitere Vorgehen in Thüringen verständigen.

15.05 Uhr: COVID-19-Patientin verstorben - 117 bestätigte Infektionen in Erfurt

Die Stadt Erfurt hat am Mittwoch drei weitere Corona-Fälle bestätigt. Damit sind mittlerweile insgesamt 117 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Zudem sei eine vorerkrankte Frau, die intensiv behandelt und beamtet wurde, am Mittwoch verstorben. Nach der Einschätzung des Gesundheitsamtes ist es zugleich der erste Fall in Erfurt, beim dem die Lungenkrankheit Covid 19 die Haupttodesursache gewesen sei.

14.20 Uhr: Bereits 18 Personen im Kyffhäuserkreis genesen

Neue Infektionen mit dem Coronavirus gibt es laut Meldung aus dem Landratsamt seit mehreren Tagen nicht mehr. Auch am Mittwoch lag die Zahl der nachweislich Infizierten bei 35. Allerdings mussten sich vier Bewohner des Kyffhäuserkreises neu in Quarantäne begeben. Damit sind nun 56 Betroffene isoliert. Nach wie vor sind drei Patienten in stationärer Behandlung, eine Person mit Vorerkrankung wird auf der Intensivstation beatmet. Verstorben ist im Zusammenhang mit einer Coronainfektion im Kyffhäuserkreis bislang niemand. Es gibt 18 Genesene.

14.10 Uhr: Vier neue Corona-Fälle im Eichsfeld

Vier neue bestätigte Coronavirus-Fälle gibt es im Landkreis Eichsfeld, teilt das Landratsamt mit. Damit belaufe sich die Gesamtzahl der Infizierten auf 102, insgesamt seien aber auch 41 Personen bereits wieder genesen, so dass es aktuell in der Region noch 58 Infizierte gebe.

14.04 Uhr: Sachsen will Prüfungen - Ramelow: Schüler und Lehrer nicht gefährden

In Sachsen sollen die Schulen nach Angaben von Ministerpräsident Kretschmer ab kommender Woche mit dem Wiedereinstieg beginnen. Thüringens Ministerpräsident Ramelow hat Vorbehalte gegenüber einer schnellen Schulöffnung.

14.00 Uhr: Keine Neuinfektionen im Kreis Sömmerda

Seit mehreren Tagen in Folge wurden dem Gesundheitsamt Sömmerda auch am Dienstag keine Neuinfektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus gemeldet. Mit Stand von Mittwoch gibt es seit dem Ausbruch der Pandemie im Landkreis damit weiterhin 32 Personen, bei denen die Infektion mit dem Corona-Virus durch ein positives Abstrich-Ergebnis bestätigt worden ist. Fünf Infizierte werden im Krankenhaus behandelt, wobei in einem Fall ein schwerer Verlauf zu verzeichnen ist. Die Zahl der Covid-19-Patienten, die die Quarantäne beendet haben, erhöhte sich um zwei auf 20.

13.38 Uhr: Aktuelle Fallzahlen aus dem Ilm-Kreis

Die Fallzahlen aus dem Ilm-Kreis sind unverändert zum Vortag: 103 Infizierte, davon 58 Genesene. Zwei Patienten befinden sich auf der Isolierstation der Ilm-Kreis-Kliniken, davon wird einer intensivmedizinisch behandelt. Sechs Verdachtsfälle warten auf der Isolierstation auf ihr Ergebnis.

13.17 Uhr: Lehrervertreter sind skeptisch gegenüber schneller Schulöffnung

Thüringer Lehrervertreter sehen die Diskussionen um eine baldige schrittweise Schulöffnung mit Skepsis. Bei allen vorstellbaren Szenarien müsse der Gesundheitsschutz von Schülern und Lehrern oberste Priorität haben, macht Rolf Busch, Vorsitzender des Thüringer Lehrerverbandes (tlv), klar. So sieht es auch die Bildungsgewerkschaft GEW. Schulen dürften erst wieder öffnen, wenn die Voraussetzungen erfüllt seien: Von hygienischen Bedingungen wie warmem Wasser in allen genutzten Räumen, genügend Seife und Einweghandtüchern sowie der häufigen Reinigung der Schulen bis hin zu ausreichend großen Räumen und Personal für geteilte Klassen. Schutzausrüstung wie Masken und Handschuhe müssten ebenfalls gestellt werden.

12.25 Uhr: Zwischenprüfungen für angehende Handwerker fallen aus

Wegen der Corona-Krise fallen die Zwischenprüfungen für angehende Handwerker in Thüringen aus. Darauf haben sich die Handwerkskammern Erfurt, Südthüringen und Ostthüringen geeinigt, wie sie am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung mitteilten. Demnach sollen alle Zwischenprüfungen, die wegen Schließungen von Berufsschulen oder anderer Bildungseinrichtungen nicht stattfinden können, ersatzlos entfallen. Dies soll vorerst für Prüfungen gelten, die bis einschließlich 24. April hätten stattfinden sollen. Die Thüringer Kammern folgen nach eigenen Angaben damit einer Empfehlung des Zentralverbands des Deutschen Handwerks.

12.15 Uhr: Thüringen will Demonstrationen und Gottesdienste wieder zulassen

Thüringen will Demonstrationen und Gottesdienste mit Auflagen wieder genehmigen. Das Sozialministerium beabsichtige, nach dem 19. April "Ausnahmemöglichkeiten für Demonstrationen und religiöse Veranstaltungen vorzusehen", heißt es in einem internen 25-seitigen Strategiepapier von Staatskanzleiminister Benjamin Hoff (Linke), das in der Landesregierung vor den für diesen Mittwoch geplanten Beratungen von Bund und Ländern zirkuliert. Es liegt unserer Zeitung vor.

10.50 Uhr: Unstrut-Hainich-Kreis meldet ersten Todesfall

Der Unstrut-Hainich-Kreis meldet am Mittwoch morgen den ersten Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus - Nähere Angaben zu der Person machte das Landratsamt nicht. Im Landkreis haben sich bisher 54 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Neun gelten als wieder genesen. Sechs Patienten werden zur Zeit stationär im Hufeland-Klinikum behandelt, 39 sind zuhause in Quarantäne. Weitere 140 Menschen befinden sich vorsorglich in häuslicher Isolierung.

10.45 Uhr: Bürgermeisterwahlen im Ilm-Kreis sind vertagt

Laut Kommunalordnung müssen die Wahlausschüsse öffentlich tagen – und das ist ja zumindest bis nach Ostern nicht möglich. „Wir müssen abwarten, was Bezug auf die Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen wird, ich gehe aber von einer Verschiebung der Wahl in Riechheim und auch in Osthausen-Wülfershausen um mindestens zwei Monate aus, die gesetzlichen Fristen müssen ja auf jeden Fall gewahrt werden, um eine eventuelle Anfechtung der Wahl von vorneherein auszuschließen und alles ordnungsgemäß über die Bühne gehen zu lassen“, sagt Rudolf Neubig, Chef der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg.

10.00 Uhr: Bereitschaft zum Abstrichtest sinkt in Weimar

Das Weimarer Gesundheitsamt versucht derzeit, die Zahl der Corona-Tests in Weimar auch auf Menschen zu erweitern, die keinen Kontakt mit Infizierten hatten. Die Bereitschaft der Bürger gehe allerdings zurück. Zu Beginn der Pandemie hätten manche mit Klage gedroht, um getestet zu werden. Inzwischen müsse man Anrufer fast zum Test überreden.

9.35 Uhr: Krankenhaus Greiz meldet Kurzarbeit an

Am Greizer Krankenhaus hat man ab dem Monat April Kurzarbeit beantragt. Zwei Gründe dafür führt die Geschäftsleitung an. Zum einen seien in Greiz, wie in allen Kliniken in Deutschland, derzeit alle nicht dringenden und planbaren Operationen abgesagt beziehungsweise verschoben worden. In Greiz sei die Bettenkapazität deswegen derzeit nur zu zwei Dritteln ausgelastet. Damit werde auch weniger medizinisches und pflegerisches Personal benötigt. Als zweiten Grund gibt das Krankenhaus die Absicherung des Krankenhausbetriebs an, sollten mehr Angestellte mit dem Virus infiziert werden und in häusliche Quarantäne geschickt werden müssen.

8.57 Uhr: Jenas Bürgerinitiative will auch nach Corona aktiv bleiben

Anderen zu helfen, ist in diesen Wochen der Corona-Pandemie besonders wichtig geworden. Und es gibt überall bemerkenswerte Geschichten von großer Hilfsbereitschaft. All diese tollen Beispiele von Nachbarschaftshilfe in Jena zu vernetzen, um sich austauschen und die ehrenamtliche Arbeit gegenseitig zu befruchten, ist das Anliegen eines sich jetzt formierenden Netzwerks.

8.40 Uhr: Diese Dinge sind in Erfurter Baumärkten besonders beliebt

Die Sonne blinzelt immer öfter aus den Wolken. Was aber tun mit der Zeit, wenn die Kontaktsperre alles im Klammergriff hält? Bauen und Basteln am Haus, in der Wohnung, im Garten. Es schlägt die Stunde der Hobbyhandwerker. Die langen Warteschlangen vor Erfurts Baumärkten dienen als Beleg für den aktuellen Ansturm. Wir haben mit Baumarktbesuchern geredet und gefragt, welchen Projekten sie sich derzeit widmen?

8.34 Uhr: Wertvolle Leihgaben des Lindenau-Museums in Lissabon gestrandet

Planmäßig hat die fulminante Schau zu Ehren des Frührenaissance-Malers Alvaro Pirez d’Évora in Lissabon am 15. März ihre Pforten geschlossen; unter den 85 gezeigten Gemälden befanden sich vier wertvolle Leihgaben des Lindenau-Museums zu Altenburg. Selbst jetzt, einen Monat nach Ende der Schau, können die Bilder nicht heimkehren: Sie sind im Zuge der Corona-Krise buchstäblich in der Stadt am Tejo gestrandet.

8.13 Uhr: Science City Jena sammelt spenden für Nachwuchsarbeit

Ein Bowlingabend mit dem Team von Science City oder ein Meet&Greet mit Cheftrainer Frank Menz: Die Crowdfunding-Initiative von Basketball-Zweitligist Jena biegt auf die Schlussgerade ein. Bis Dienstagnachmittag hat der Verein von 231 Unterstützern über 28.500 Euro eingesammelt. Noch bis 20. April sollen insgesamt 35.000 Euro zusammenkommen, um mit dem Geld die Nachwuchs- und Breitensportabteilung zu unterstützen und finanzielle Einbußen auszugleichen.

7.47 Uhr: Regelmäßige Frachtflüge am Airport Erfurt

Während die Ferienflieger auch im aktuellen Osterurlaub für viele Thüringer angesichts der Pandemie am Boden bleiben, steuern Maschinen mit Frachtgütern regelmäßig den Flughafen Erfurt-Weimar an.

7.37 Uhr: Apotheken in Greiz und Zeulenroda-Triebes stellen Desinfektionsmittel nun selbst her

Nachdem es lange verboten war, dass Apotheken Desinfektionsmittel selbst herstellen, erlaubte dies das Land Thüringen per Noterlass vor einiger Zeit. Seitdem produziert man in Greiz selbst, hat schon Chargen in Arztpraxen, Pflegeheime und -dienste oder auch Firmen mit Außendienstmitarbeitern verteilt, erzählt Apothekeninhaber Georg Pester. Kleine Mengen werden auch an den Endverbraucher verkauft.

7 Uhr: Ramelow spricht sich für baldige Ladenöffnung aus

Vor den Beratungen von Bund und Ländern über die Corona-Krise an diesem Mittwoch hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) eine teilweise Aufhebung der Einschränkungen in Aussicht gestellt. "Wenn die Abstands- und Hygieneregeln gewährleistet sind, und zwar vom ersten Tag an, bin ich für eine vollständige Öffnung aller Geschäfte", sagte er unserer Zeitung. Dies müsse dann aber streng kontrolliert werden.

6.38 Uhr: Ramelow: "Wir müssen mit einer neuen Realität zurechtkommen"

An diesem Mittwoch beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Wir sprachen vorher mit dem Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) darüber.

Alles zum Coronavirus und den Folgen für Thüringen vom 9. bis 15. April 2020 finden Sie hier

Alles zum Coronavirus und den Folgen für Thüringen vom 1. bis 8. April 2020 finden Sie hier

Alles zum Coronavirus und den Folgen für Thüringen vom 30. bis 31. März finden Sie hier

Alles zum Coronavirus und den Folgen für Thüringen vom 23. bis 29. März finden Sie hier

Alles zum Coronavirus und den Folgen für Thüringen vom 20. März bis 23. März finden Sie hier

Alles zum Coronavirus und den Folgen für Thüringen vom 15. März bis 19. März finden Sie hier

Alles zum Coronavirus und den Folgen für Thüringen bis zum 14. März finden Sie hier