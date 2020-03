Sicherheitsprobleme: Digitalisierung der Thüringer Polizei stockt

Schon im vergangenen August hat das Kabinett eine Konzeption von Innenminister Georg Maier (SPD) zur Digitalisierung der Polizei gebilligt. Danach sollte die Polizei dieses Jahr digital massiv aufgerüstet werden. Von rund 2500 mobilen Endgeräten war die Rede und von einer Online-Wache, die noch 2020 ihren Dienst aufnehmen werde.

Streifenwagen mit Laptops oder Tablets, Polizisten mit Smartphones, die per App beispielsweise Personalien abfragen können, so soll die digitale Welt der Polizei funktionieren. Vorgänge sollen gleich am Ereignisort erfasst und nicht erst nach der Streife in den Computer getippt werden. In der Region Saalfeld-Rudolstadt läuft ein entsprechendes Pilotprojekt.

In Funkstreifenwagen fehlt der Platz für mobile Laptops

Nur sieht die Wirklichkeit derzeit nicht ganz so rosig aus. Das Umsetzen der Digitalpläne gestaltet sich schwieriger als erwartet. Aktuell sind laut Landespolizeidirektion knapp 90 mobile Arbeitsplatzcomputer im Einsatz. Die „Ausgabe von Smartphones und Tablets konnte bisher noch nicht erfolgen“, teilte die Polizeiführung unserer Zeitung mit. Sicherheitsprobleme behindern weiterhin die Umsetzung.

Auch beim testweisen Einsatz von Laptops zeigten sich neben den Vorteilen die Nachteile. Vor allem in den normalen Funkstreifenwagen fehlt der Platz, um entsprechende Vorgänge gleich in den Laptop zu tippen. In deutlich geräumigeren Einsatzfahrzeugen nutzten die Beamten dagegen die Möglichkeiten für das Anlagen von Protokollen oder die Unterstützung von Ermittlungstätigkeiten per Laptop.

Die vor Ort mit Laptops erfassten Daten würden zumeist erst in den Dienststellen in die entsprechenden Systeme überspielt. Für den Einsatz von Smartphones und Tablets fehle noch die „sichere digitale Infrastruktur“. Entsprechende Programmierleistungen mit spezifischen Sicherheitsanforderungen müssten erst ausgeschrieben und vergeben werden, erklärte eine Sprecherin der Polizeidirektion.

Gewerkschaft der Polizei: Digitalisierung vollzieht sich zu langsam

Trotzdem sei noch während der Pilotphase auch der Einsatz von Smartphones und Tablets geplant. Wann das Thüringer Pilotprojekt zur Digitalisierung abgeschlossen sein wird, konnte die Polizeiführung bisher nicht sagen.

Aus Sicht der Gewerkschaft der Polizei (GdP) vollzieht sich die Digitalisierung zu langsam. Vor allem die Kommunikation mittels Smartphone müsse schneller ausgebaut werden, fordert GdP-Landeschef Kai Christ. Verständnis für die Verzögerungen zeigt hingegen Jürgen Hoffmann. Der Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) spricht sich dafür aus, erst umfassend zu testen, statt schnell, etwas einzuführen.

