108-Kilo-Handballer für den Kreis beim ThSV Eisenach

Eisenach. Der ThSV Eisenach verstärkst sich für die 1. Bundesliga mit einem neuen Kreisläufer. Justin Kurch kommt auf Leihbasis vom Erstliga-Konkurrenten HC Erlangen.

Nun steigt auch das Durchschnittsgewicht auf Erstliga-Niveau. Mit Justin Kurch kommt ein 108-Kilo-Handballer für den Kreis zum Bundesliga-Aufsteiger ThSV Eisenach. Der 24 Jahre alte 1,98-Meter-Mann wechselt auf Leihbasis wie tags zuvor sein Kollege Manuel Zehnder vom Liga-Konkurrenten HC Erlangen an die Wartburg.

Kurch spielte von 2017 bis 2020 beim SC Magdeburg, von 2020 bis 2022 beim HSC Coburg und war sich eigentlich mit dem Dessau-Roßlauer HV über ein Engagement einig, der Junioren-Nationalspieler wechselte dann aber zum mittelfränkischen Erstbundesligisten, bildete hier mit Sebastian Firnhaber und Tim Zechel das Kreisläufertrio.

Kurch schon länger bei Eisenach auf dem Scouting-Zettel

„Ich kenne Justin Kurch aus dessen Zeit bei der DHB-Fördergruppe der Bundeswehr, wo ich sein Trainer war. Sein Name stand schon einige Zeit auf unserem Zettel“, erklärt Maik Nowak, der Sportliche Leiter des ThSV Eisenach. „Ja, wir hatten ihn schon länger im Scouting. Schön, dass es nun klappt“, ergänzt Eisenachs Geschäftsführer Rene Witte. Als „sehr hoffnungsvollen jungen Mann“ und „Super-Typen“ bezeichnet Maik Nowak den Zugang. „Er wird Ruben Sousa mehr als ersetzen“, unterstreicht Maik Nowak. Kurch, geboren in Magdeburg, kann auch wie in Erlangen als Abwehrchef agieren. Die Eisenacher blicken erwartungsvoll auf die Achse Manuel Zehnder – Justin Kurch.

Ausleihe aus Erlangen als „ideale Lösung für beide Parteien“

In Erlangen glaubt man weiter an die beiden Handball-Talente und verlängerte ihre Verträge. Weil es aber in dem breiten Millionenkader nicht einfach ist Spielzeit zu bekommen, verleihen die Franken nun beide Spieler nach Eisenach. „Wir freuen uns zum einem sehr, dass wir Manu und Justin langfristig an uns binden konnten, zum anderen ist es eine ideale Lösung für alle Parteien, wenn beide nun bei einem Erstligisten die Spielpraxis bekommen, die sie sich wünschen und die sie brauchen“, so HCE-Sportdirektor Raul Alonso, der in der kommenden Saison nicht mehr als Trainer agieren wird und einen Nachfolger auf der Bank sucht.