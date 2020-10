12. Blacky-Cup: Besonders schwierig, besonders schön

Das Wassergefühl ist wieder da! Eine wichtige Erkenntnis, gerade für einen Leistungsschwimmer wie Alexander Behr. „Die lange Wettkampf- und Trainingspause war hart. Als ich zum ersten Mal wieder im

Wasser war, hatte ich gar kein Gefühl und war völlig platt“, sagt der 17-Jährige aus dem 120-Seelen-Örtchen Letzendorf bei Gera, der seit der fünften Klasse das Erfurter Sportgymnasium besucht. Bei seinem letzten Wettkampf im Februar scherzte er mit anderen Schwimmern noch über Corona – nie hätten sie gedacht, dass ihnen eine Pandemie, ein sportlich verlorenes Jahr bevorstünde. Als eben solches bezeichnet es Behr, der während der ersten Corona-Welle zwischenzeitlich zwölf Wochen überhaupt nicht trainieren durfte.

Umso glücklicher waren er und die 112 anderen Teilnehmer (120 war die rasch ausgebuchte Obergrenze, ein paar waren nicht angereist), die sich am Samstag beim 12. Blacky-Cup des Erfurter SSC endlich wieder im Schwimmbecken miteinander messen konnten. Den vielen lachenden Gesichtern in der Matthes-Halle war die Erleichterung darüber anzusehen. Auch der kleine Finn Luca Lenzer strahlte mit seiner Zahnspange um die Wette. Das hatte zwei Gründe: Zum einen hatte der Zehnjährige vom gastgebenden ESSC gerade zweimal gewonnen, zum anderen durfte er das, wofür er Woche für Woche trainiert, endlich wieder im Wettkampf zeigen. „Es war in letzter Zeit schon ein bisschen schwer, sich zu motivieren. Cool, dass es heute den Wettkampf gibt“, sprach der Junge allen Schwimmern aus der Seele.

ESSC-Trainer: „Herausforderung, Kids bei der Stange zu halten“

Farbenfroh: Lale Präger (Erfurter SSC) zeigte Kreativität bei der Wahl ihrer Badekappe. Foto: Sascha Fromm

Sein Trainer Lukas Mundelsee, der beim ESSC die Neun- bis Elfjährigen trainiert – aktuell nur ein- bis zweimal pro Woche statt wie in normalen Zeiten dreimal –, beschreibt die letzten Monate: „Es war eine Herausforderung, die Kids bei der Stange zu halten. Bei mir hat auch eine talentierte Schwimmerin aufgehört, weil einfach zu wenige Wettkämpfe angeboten werden konnten“, so der Trainer. Für viele sei es der erste Wettkampf des Jahres.

Ein paar Meter weiter plaudern die Kampfrichter und warten auf den nächsten Start. Melanie Stark aus Wetzlar, seit sechs Jahren Kampfrichterin, kann den pandemiebedingten Maßnahmen auch Positives abgewinnen: „Jeder, die Schwimmer und auch wir, hat mehr Platz für sich“, beschreibt sie die Tatsache, dass extra eine Wechselzone, ein sogenannter Vorstart, am Beckenrand eingerichtet wurde, während sich die auf den Start wartenden Schwimmer sonst immer an den Startblöcken stauten.

Was das angeht, hat Matthias Riedel, Vereinspräsident des Erfurter SSC, allerdings die Hoffnung, dass es nächstes Jahr wieder wie gewohnt um die 300 Schwimmer sein werden, die sich in der Matthes-Halle tummeln. „Ein bisschen mehr Stimmung am Becken und auf der Tribüne wäre schon schön“, sagt Riedel, dessen Verein dennoch von allen Seiten für den Wettkampf unter besonderen Vorzeichen und das umsichtige Hygienekonzept gelobt wurde. „Es ist der schwierigste Blacky-Cup, den es je gab, aber wohl gerade deshalb ein ganz besonderer“, meint der Vereinschef.

Schattenspiele: Der 12. Blacky-Cup bot einmal mehr anmutige Bilder. Foto: Sascha Fromm

Schon der Organisationsaufwand lässt erahnen, wie er zu diesem Urteil kommt. Zehn Termine mehr als sonst seien im Vorfeld nötig gewesen, um ein Konzept erarbeiten und den einwandfreien Ablauf gewährleisten zu können. Zusätzlich zu dem großen Mehraufwand, der seit Beginn der Pandemie im März notwendig war, um das Vereinsleben und den Trainingsbetrieb aufrechterhalten zu können. Das sei gelungen, die Mitgliederzahl stabil bei 370 geblieben.

Umso mehr wollte der Verein, nachdem mit dem Roland-Matthes-Pokal sein anderer Traditionswettkampf hatte ausfallen müssen, den Blacky-Cup zugunsten seines verstorbenen Trainers Gunter „Blacky“ Schwarz bestmöglich über die Bühne bringen. Dass das gelang, dafür sorgten auch 35 ehrenamtliche Helfer – zehn mehr als in den Jahren zuvor. Allen voran Trainer und Organisationschef Gerald Stern, der dafür und für seinen runden Geburtstag vom Verein mit einem Präsentkorb voller Thüringer Köstlichkeiten bedacht wurde.

Noch ein Jahr wie dieses würde ESSC in ernste Schwierigkeiten bringen

Eindringlich mahnt Riedel: „Unser Verein braucht seine Wettkämpfe, sie sind auch finanziell unser Motor.“

Erschöpft, aber glücklich, wie hier Max Gerke (SG Lübeck), waren alle. Foto: Sascha Fromm

Zwar werde man den Tag wie auch das Jahr dank Beiträgen, öffentlicher Zuwendungen und ehrenamtlicher Hilfe ohne große Verluste überstehen, aber noch so ein Jahr wie dieses würde den ESSC in ernste Schwierigkeiten bringen: „Nicht nur finanziell, sondern weil dann die Vereinskultur, unser Sozialleben verloren geht.“

Sportschüler Alexander Behr, der seit sieben Wochen wieder normal, das heißt zweimal am Tag trainiert, sieht das ähnlich. Nach dem „verlorenen Jahr“ will er versuchen, sich für die deutschen Meisterschaften, vielleicht sogar für die Junioren-EM zu qualifizieren. Die vier Siege beim Blacky-Cup waren ein guter Anfang. „Die Schwimmhalle muss aufbleiben“, hofft der Schmetterlingsspezialist. „Noch mal so eine Pause kann ich mir nicht leisten.“