13 Medaillen und gute Platzierungen für neun Thüringer Athleten

Berlin. Die Special Olympics World Games in Berlin sind vorbei. Radsportlerin Heike Naujoks aus Saalfeld holte zum Abschluss ihr drittes Silber.

Am letzten Tag der Special Olympics World Games in Berlin holte Radsportlerin Heike Naujoks ihr drittes Silber. Über 10 km musste die 54 Jahre alte Saalfelderin nur die jugendliche Klasse der 37 Jahre jüngeren Jolein Boom aus den Niederlanden anerkennen.

Naujoks Plakette war die dreizehnte Medaille für das neunköpfige Thüringer Team. Zuvor jubelten Patrick Lesser (Mechterstädt) im Bowling-Team und Heiko Mäurer (Schleusingen) in der Schwimm-Staffel über Bronze, ebenso wie das Tischtennis-Unified-Doppel Katrin Kerkau/Sina Schellenberg (Schleusingen) sowie Jessica Steinbrück (Mechterstädt), die gleich viermal Dritte im Kraftdreikampf wurde. Gold in leistungsschwächeren Klassen holten Mäurer über 25 m Freistil und Läufer Florian Schweng über 3000 m. Über 1500 m gab es Silber für den Schleusinger. Auch die vier vierten Plätze mit Bestleistungen von Kraftsportler Michael Zentgraf (Mechterstädt) oder Platz vier in der Topklasse im Tischtennis für Katrin Kerkau überzeugten.

„Ich will gar nicht so auf die Medaillen schauen“, sagte Rolf Beilschmidt. „Die World Games waren für die Athleten einzigartig. Das werden sie ihr Leben lang im Kopf behalten“, so der Präsident von Special Olympics Thüringen. Auf dem Empfang des Thüringer Vertretung in Berlin sei zu spüren gewesen, wie sie sich über ihre neue Sichtbarkeit und Anerkennung freuten.

Auch Beilschmidt erfüllte sich in Berlin noch einen Herzenswunsch. Der Ex-Hochspringer (69) traf Weitsprung-Legende Bob Beamon (76), der seit 1968 der Special Olympics Bewegung eng verbunden ist.