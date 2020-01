Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

1400 Kilometer für ein Skirennen

In diesem Jahr wurde die ARGE im Ski alpin, also die Bestenermittlung der Skiverbände nördlich des Mains und gleichzeitig Qualifizierungsrennen der Schülerklassen U 14 und U 16 für den Deutschen Schüler-Cup, vom Niedersächsischen Skiverband ausgerichtet. Sie sollte in Braunlage stattfinden – aber da gab es keinen Schnee. So wurde sie kurzerhand ins italienische Olang verlegt.

Fünf Jungen vom SSV Erfurt 02 stellten sich der 700 Kilometer weiten Fahrt und den drei anspruchsvollen Rennen. Robert Wiegand präsentierte sich ausgezeichnet. Er erreichte sowohl im Riesenslalom als auch im Slalom den Silberrang hinter Paul Götze. Götze kommt ursprünglich aus Thüringen, startet aber für Sachsen, da er das Skigymnasium in Oberwiesenthal besucht. Im Parallelslalom hatte Wiegand die Nase dann vorn. Für eine unerwartet positive Überraschung sorgte Till Schlütter, der im Slalom auf Rang sieben fuhr.

110 Starter beim Landesfinale in der Skiarea Heubach

Ein Kraftakt organisatorischer Art war auch das Landesfinale des Schulwettbewerbs Jugend trainiert für Olympia. Fast ausschließlich ehrenamtliches Personal aus drei Vereinen (SSV Erfurt 02, Tabarzer SV, WSV Ilmenau) musste den Wettbewerb mit 110 Teilnehmern aus 29 Thüringer Schulen an einem Wochentag auf einem Schneeband in der Skiarea Heubach in Masserberg über die Bühne bekommen. Trotz frühlingshafter Bedingungen erwartete die Schüler eine perfekte Piste. Die Mannschaftswertung der Grundschulen gewann die Grundschule Steinach vor der Grundschule Am Steigerwald Erfurt und der Grundschule Am Schwemmbach, ebenfalls aus Erfurt. Bei den weiterführenden Schulen gab es zwei Kategorien: Mix- und Jungenmannschaften. In der Klasse der Mix-Teams waren die meisten Schulen am Start. Es gewann das Evangelische Ratsgymnasium Erfurt vor dem Königin-Luise-Gymnasium Erfurt und dem Perthes-Gymnasium Friedrichroda. Bei den Jungen siegte die TGS Am Inselsberg Bad Tabarz vor der Evangelischen Gemeinschaftsschule Erfurt und dem Heinrich-Mann-Gymnasium Erfurt.

In der Einzelwertung der Grundschulmädchen siegte Lina Sesselmann (GS Steinach) vor Maria Vonhof (GS Am Schwemmbach Erfurt) und Emma Schmidt-Langlotz (GS Am Steigerwald Erfurt). Bei den Jungs gewann Emil Lasse Hanisch (GS Emleben) vor Emil Leinhos (GS Am Steigerwald Erfurt) und Aaron Näther (TGS Am Inselsberg Bad Tabarz). Die Mädchenwertung der weiterführenden Schulen entschied Sophie Jahn (Friedrich-König-Gymnasium Suhl) vor Greta Mühlhans (Henfling-Gymnasium Meiningen) und Annalena Drücker (Evangelisches Ratsgymnasium Erfurt) für sich. Die Einzelwertung der Jungen gewann Gustav Neumeister (Heinrich-Mann-Gymnasium Erfurt) vor Emil Gonnermann (TGS in Bad Tabarz) und Magnus Mönch (Albert-Schweitzer-Gymnasium Erfurt).

Die Besten der Jahrgänge 2007 bis 2010 werden in zwei Regionalteams vom 16. bis 20. Februar Thüringen beim Bundesfinale in Schonach vertreten.