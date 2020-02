2. Basketball-Bundesliga: Science City zwingt Seawolves in die Knie

Science City Jena hat in der 2. Basketball-Bundesliga ProA zurück in die Erfolgsspur gefunden. Am Mittwochabend gewannen die Thüringer ihr Heimspiel gegen die Rostock Seawolves mit 74:63.

Nach zwei Niederlagen in Folge hatte Jenas Trainer Steven Clauss wieder einen Sieg gefordert. Obwohl die Hausherren vor 1644 Zuschauern in der Sparkassen-Arena als Dritter gegen den Elften von der Ostsee als Favorit in die Begegnung gingen, waren sie vor den Rostockern mehr als gewarnt. Die hatten mit der Verpflichtung des ehemaligen Bundestrainers Dirk Bauermann im Januar einen echten Transfercoup gelandet und sich auch sonst gegenüber dem Sieg von Science City am ersten Spieltag deutlich verstärkt. Erschwerend kam die Verletztenliste bei den Thüringern hinzu. Neben den beiden Centern Oliver Mackeldanz und Lars Lagerpush fehlten auch Kapitän Dennis Nawrocki und Ermen Reyes-Napoles.

Gefälliges Spiel in der Offensive

Dennoch fand Science City gut in die Partie. Die Anweisung von Clauss, besser zu verteidigen, beherzigten die Gastgeber. Und auch in der Offensive zeigten sie ein gefälligeres Spiel als bei der 66:77-Pleite bei den Artland Dragons am Sonnabend. Rostock blieb aber dran, nahm viele, teilweise wilde Dreier. Am Ende des ersten Viertels lag Science City mit 21:17 vorn.

Und auch in der Folge blieben die Saalestädter am Drücker. Als Matt Vest einen Distanzwurf zum 41:31 durch die Reuse schickte, führten die Jenaer erstmals mit zehn Punkten. Die Hansestädter ließen ihren Kontrahenten aber nicht davon ziehen, hielten beim Pausenstand von 41:36 den Rückstand im Rahmen.

Justin Leon war gut aufgelegt

Die große Frage an diesem Abend war, ob die Thüringer es diesmal schaffen würden, den Gegner auch in der zweiten Halbzeit in Schach zu halten? Bauermann, an der Seitenlinie wild gestikulierend, trieb seine Rostocker nach vorn. Doch Jena war konzentriert, Jena war bissig. Der gut aufgelegte Justin Leon schraubte mit einem Zwei-Punktwurf und dem anschließenden Freiwurf die Führung auf über zehn Punkte (54:43). Hilfreich war, dass Nachverpflichtung Kamau Stokes wieder zweistellig traf, während Kavin Gilder-Tilbury, der auch erst in der Vorwoche zu Science City wechselte, noch Ladehemmung hatte.

Mit einem komfortablen 61:51 ging es schließlich in die finalen zehn Minuten. Die Rostocker Aufholjagd erstickte Leon mit einem spektakulären Alley oop im Keim, so dass Bauermann erst einmal eine Auszeit nahm. Die half wenig. Science City ließ sich diesen Sieg nicht mehr aus der Hand nehmen und gewann verdient mit 74:63.