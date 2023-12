26 Nationen haben für den Biathlon-Weltcup in Oberhof gemeldet

Oberhof 790 Ehrenamtliche aus Thüringer Vereinen sichern den Jahresauftakt der weltbesten Skijäger am Rennsteig ab.

Der Grenzadler darf sich wieder auf ein Stelldichein der weltbesten Biathleten freuen. Vor Ablauf der Meldefrist an diesem Freitag haben sich 26 Nationen mit 135 Frauen und 138 Männern sowie 317 Betreuern für die Wettbewerbe vom 4. bis 7. Januar 2024 angekündigt. Nach den stimmungsvollen Weltmeisterschaften mit Titelvergaben im Februar 2023 geht es in sechs Rennen diesmal um Weltcup-Punkte. Für die Sprints an den ersten beiden Tagen (4. und 5. Januar) sind ab sofort Tickets auch in den Vorverkaufsstellen dieser Zeitung sowie online unter www.ticketshop-thueringen.de erhältlich.

Eröffnungsfeier am 3. Januar auf dem Oberhofer Stadtplatz

Die Zuschauer dürfen sich nicht nur auf spannende Wettkämpfe, sondern auch auf ein buntes Rahmenprogramm freuen. Der Biathlon-Weltcup beginnt am Mittwoch, 3. Januar 2024, ab 19 Uhr mit einer Eröffnungsfeier auf dem Stadtplatz in Oberhof. Aufgrund der aktuell hohen Infektionslage werden jedoch keine Sportlerinnen und Sportler daran teilnehmen. „Es ist eine Eröffnungsfeier von Fans für Fans“, sagt Organisationschef Bernd Wernicke.

Zusammenspiel zwischen Haupt- und Ehrenamt

Als „Herzstück der Veranstaltung“ bezeichnet er die 790 Ehrenamtlichen, deren Einsatz für die Durchführung des Weltcups unabdingbar ist. Pro Wettkampftag werden durchschnittlich 670 freiwillige Helferinnen und Helfer die verschiedenen Bereiche absichern. „Das Zusammenspiel zwischen Haupt- und Ehrenamt passt“, freut sich Wernicke auch über das Engagement der angestellten Mitarbeiter.

