Leinefelde Jugendfußball: Beim 9. Pokal der Freunde und Förderer der SG Birkungen demonstriert der Nachwuchs sein Können in der Halle

36 Mannschaften, 171 Tore beim Jugendfußball der SG Birkungen

36 Mannschaften sind beim 9. Pokal der Freunde und Förderer der SG Birkungen in fünf verschiedenen Altersklassen in der Leinefelder Lunaparkhalle an den Start gegangen. Insgesamt fielen 171 Tore. Robert Bartschat, Jugendwart des Ausrichters, blickte bereits voraus: „Im nächsten Jahr feiern wir zehnjähriges Bestehen des Pokals und wollen uns noch einmal steigern.“

Bei den B-Junioren – die älteste Altersklasse, die an den Start ging – lag am Ende der Nachwuchs des Regionalligisten FSV Wacker Nordhausen ganz vorne und stellte mit Linus Czosnyka auch den besten Spieler des Turniers. Der Eichsfelder, jüngster Sohn des ehemaligen Leinefelder Trainers Grzegorz Czosnyka, war bereits im Nachwuchsbereich des Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth aktiv. Auf dem zweiten Platz landete die U16 des JFV Eichsfeld Mitte vor der eigenen U17. Torschützenkönig wurde Niklas Dietrich (FC Union Mühlhausen ), zum stärksten Torwart Tim Wiese (JFV Eichsfeld Mitte U16) gewählt. Auch bei den C-Junioren gingen zwei der drei Podestplätze an Teams des JFV Eichsfeld Mitte. Die U15 konnte sich über den Turniersieg freuen, die U14 landete hinter dem Zweiten SpVgg Niedersachsen/Döhren auf dem Bronzerang. Niedersachsen/Döhren stellte den besten Spieler, Leander Berek (JFV Eichsfeld Mitte U15) holte sich die Torjägerkrone. Philip Pehlke (1. SC Heiligenstadt) avancierte zum besten Keeper. In der D-Junioren-Konkurrenz belegten zwei Mannschaften aus dem Raum Göttingen die vordersten beiden Plätze. Der zehn- bis zwölfjährige Nachwuchs des 1. SC Göttingen 05 setzte sich vor dem SC Hainberg durch, Dritter wurde die SG Uder/Wüstheuterode. Die individuellen Auszeichnungen gingen zweimal in den Göttinger Bereich und einmal an einen Akteur aus dem Untereichsfeld. Bester Spieler wurde Tom Hobrecht (SC Hainberg), erfolgreichster Torjäger Jonathan Verweigen (1. SC Göttingen 05). Herausragender Fänger war Sverre Bark (JFV Rhume-Oder). Der JFV Eichsfeld gewann bei den F-Junioren vor dem 1. SC Göttingen 05 und der JSG Leinefelde/Birkungen. Bester Spieler war Eliah Gerlach (JFV Eichsfeld), Torschützenkönig wurde Laurin Otto (JSG Leinefelde/Birkungen), bester Torwart war Ottos Teamkollege Curtis Kruse. Bei den Jüngsten, den G-Junioren, lag die JSG Leinefelde/Birkungen vor dem FC Union Mühlhausen und dem drittplatzierten SV Fortuna Körner. Zum Topspieler avancierte Toni Rogge (FC Union Mühlhausen), erfolgreichster Torschütze war Clemens Brodmann vom Gewinner JSG Leinefelde/Birkungen, bester Torwart wurde Damien Meyer (JSG Leinefelde/ Birkungen G II).