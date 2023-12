38 Bestleistungen zum Jahresabschluss

Gräfenroda Die Gewichtheber des SV 90 Gräfenroda begeistern. Neueinsteiger boten Wettkampfpremiere

Um allen seinen Sportlerinnen und Sportlern, vor allem den Neueinsteigern, noch einmal einen Wettkampf bieten zu können, organisierten die Gewichtheber des SV 90 Gräfenroda eine Kreismeisterschaft als Jahresabschlussturnier. Daran nahmen 27 Heber teil, die insgesamt 38 neue Bestleistungen im Reißen und Stoßen erkämpfen. Die Neueinsteiger starteten mit viel Aufregung in ihren ersten Wettkampf, überzeugten dennoch.

Mit Peter Erkelenz trat auch ein Gräfenrodaer Masters-Heber an, der mit 53 Kilogramm im Reißen und 48 im Stoßen die DM-Norm für die Altersklasse Ü70 Jahre erfüllte.

Gehoben wurde durch das große Gewusel in Gruppen. In der ersten starteten die weiblichen Sportler. Die erst 9-jährige Finja Robst meisterte da mühelos 19 und 26 Kilogramm und ihre Mutter, die mehrfache Deutsche Meisterin Diana Robst, die begeistert zuschaute, erinnerte sich an ihre Wettkämpfe für Gräfenroda.

Beste Athletin war Lotta Frank im Jahrgang 2009. Sie gewann mit Landesrekord im Stoßen von 52 Kilogramm. Im Jahrgang 2010 siegte in der leichten Gruppe, die entsprechend der Körpergewichte so genannt wird, Franziska Erbert, der im Stoßen eine Steigerung um 7 auf 51 Kilogramm gelang. Kheda Dudorkhanova siegte in der schweren Gruppe. Luisa Kurbanova dominierte den Jahrgang 2011 mit Bestleistungen von 46 Kilogramm im Reißen und 52 im Stoßen. Im Jahrgang 2012 gewann in der leichten Gruppe Lea-Sophie Zimmermann, in der schweren Jaroslava Savenko mit großen Steigerungen auf 20 beziehungsweise 22 Kilogramm.

Oliver Nell der Coach von Weightlifting Leipzig brachte neben Franziska Erbert auch die Geuther-Brüder mit. Der erst sechsjährige Fritz begeisterte mit toller Technik und sehenswerten acht Kilogramm im Reißen und 14 im Stoßen. Sein Bruder Anton brachte sechs gültige Versuche zum Sieg im Jahrgangs 2015 ins Protokoll.

Tom Pfeiffer führte nach dem Reißen knapp vor Anton Schneider. Im Stoßen erreichten beide 23 Kilogramm, Pfeiffer gewann den Jahrgang 2010. Eine tolle Entwicklung hat im Jahrgang 2011 Narek Grigoryan hinter sich. Vor einem Jahr gewann er mit 33 und 41 Kilogramm. Nun steigerte auf 61 und 76 Kilogramm, was den Sieg und eine Verbesserung um 63 Kilogramm innerhalb eines Jahres bedeutete.

Fabian Gräfe holte den Jahrgang 2012 vor Karl Maas, der sich um sieben Kilo steigerte. Adam Dudorkhanov siegte im Jahrgang 2013. Im Jahrgang 2014 lieferten sich Nils Mehnert und Hauke Asbach einen packenden Kampf. Am Ende lag Nils mit 0,68 Punkten vorn.