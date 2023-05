Fussball 761 Euro pro Minute: Messi soll in Saudi-Arabien absahnen

Riad. Fußball-Superstar Lionel Messi soll Cristiano Ronaldo in die Wüste folgen. Die Zahlen des Vertrags sind obszön.

Unglaubliche 1,1 Million Euro am Tag, verrückte 400 Millionen im Jahr - dieses unmoralisch-obszöne Angebot will Multi-Millionär Lionel Messi nicht ablehnen. Der alle Grenzen des Fassbaren sprengende Rekorddeal des siebenmaligen Weltfußballers mit Saudi-Arabien ist „beschlossene Sache“, sein „ewiges“ Duell mit Cristiano Ronaldo erlebt im Wüstenstaat eine Neuauflage.

Das erfuhr die französische Nachrichtenagentur AFP aus einer Quelle mit Kenntnissen von den Verhandlungen. „Der Messi-Deal ist besiegelt. Er wird nächste Saison in Saudi-Arabien spielen“, hieß es da. Der Vertrag für den 35-Jährigen, der zuletzt mit Rekordmeister Al-Hilal in Verbindung gebracht wurde, sei „außergewöhnlich, riesig. Wir klären nur noch letzte Details“.

Bestverdienender Sportler der Welt?

Besondere Genugtuung für den argentinischen Weltmeister von Paris St. Germain: Er löst CR7 als bestverdienenden Sportler der Welt ab. „Die Verhandlungen haben nicht so lange gedauert wie bei Ronaldo“, hieß es weiter. Messi soll deutlich mehr verdienen als der 38-jährige Portugiese, der im Januar für mickrige 160 Millionen Euro im Jahr bis 2025 bei Al-Nassr unterschrieben hatte.

Die 400 Millionen, die Ronaldo der gesamte Deal einbringen wird, erhält Messi angeblich pro Jahr. Das entspricht 45.662 Euro in der Stunde oder 761 Euro pro Minute. Im Pavillon Vendome von Paris hatte Messi Montagabend beim Laureus Award noch gratis auf der „Wand der Legenden“ unterschrieben - als Doppel-Sieger beim „Sport-Oscar“.

Messi-Vater: Entscheidung nach Saisonende

PSG dementierte den Transfer nicht, sondern verwies lediglich darauf, Messi werde seinen Vertrag bis zum 30. Juni erfüllen. Messis Vater Jorge betonte am Dienstagnachmittag, sein Sohn werde sich erst nach dem Saisonende in Paris entscheiden. Es sei noch „nichts mit niemandem“ unterschrieben, auch gebe es keine mündliche Zusage. Messis Name werde „benutzt“, um Aufmerksamkeit zu heischen.

Doch in der 2021 geschlossenen Traum-Ehe zwischen dem besten Fußballer seiner Zeit und dem aus Katar finanzierten Starensemble hatte es zuletzt schon massiv gekriselt. Messi wurde nach einem unerlaubten Werbetrip nach, genau: Saudi-Arabien vom Verein vor eineinhalb Wochen suspendiert. Er hat sich inzwischen entschuldigt bei den Fans und dem Klub, für den er in 71 Pflichtspielen 31 Tore erzielte und 34 vorbereitete. Noch höchstens viermal wird er für PSG auflaufen.

Weitere Barcelona-Stars sollen folgen

Dann siedelt er über in das Königreich, von dem er für seine Tätigkeit als Tourismusbotschafter („Visit Saudi“) längst fürstlich entlohnt wird. Möglich macht den Rekorddeal der vor Öl-Milliarden triefende saudische Staatsfonds, der bereits Ronaldo den Spätherbst der Karriere versüßt.

Bei Al-Hilal, das vom Argentinier Ramon Diaz trainiert wird, soll Messi auf zwei alte Bekannte treffen: Auch Sergio Busquets und Jordi Alba von Messis alter Liebe FC Barcelona stehen angeblich vor einem Wechsel zum Tabellen-Vierten der Pro League.

Seinen „größten Traum“, wie er am Montag sagte, hat er sich im vergangenen Dezember mit dem WM-Triumph von Katar erfüllt. „Ich habe dafür so viel durchgemacht und mit der Nationalmannschaft viel Leid erfahren“, sagte Messi, „aber ich habe nie aufgegeben.“ (sid)