1:3 in Bad Königshofen: Tischtennis-Erstligist Post Mühlhausen in den Playoffs gegen Borussia Düsseldorf

Bad Königshofen. Bei der Niederlage in Franken kann nur Daniel Habesohn punkten.

Mit einer 1:3-Niederlage in Bad Königshofen endete die reguläre Tischtennis-Saison in der Bundesliga für den Post SV Mühlhausen. Auswirkungen auf die Playoffs hatte diese jedoch nicht, da Konkurrent Ochsenhausen seine Aufgabe gegen Saarbrücken erledigte und 3:1 gewann. So treffen die Postler am nächsten Samstag im Hinspiel des Halbfinales zunächst am Kristanplatz auf Borussia Düsseldorf.

In Bad Königshofen hatte Trainer Erik Schreyer mit Ovidiu Ionescu und Steffen Mengel zwei Aktivposten eine Pause gegönnt. Dafür durfte Kim Taehyun im ersten Einzel ran und sich noch einmal zeigen - der junge Südkoreaner wechselt nach der Saison zurück nach Österreich.

Gegen Kilian Ort blieb er aber ohne Chance und unterlag mit 0:3. Mehr Chancen rechnete sich in der Folge Irvin Bertrand aus, der im Duell der Generationen auf Bastian Steger traf, den Routinier aber nur im zweiten Satz gefährlich wurde und 1:3 unterlag.

Nach dem Wechsel verkürzte Daniel Habesohn mit einem routinierten 3:1 über Martin Allegro. Die große Aufholjagd verpasste dann Bertrand, der gegen Ort ein 0:2 aufholte, im fünften Satz aber verlor.