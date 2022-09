1. FC Eichsfeld feiert Kantersieg zum Saison-Start

Lengenfeld/Stein. Die A-Junioren überrennen im ihrem ersten Spiel der Verbandsliga völlig überforderte Barchfelder.

Die A-Juniorendes 1. FC Eichsfeld sind mit einem Kantersieg in die neue Verbandsliga-Saison gestartet. Nach neunzig einseitigen Minuten wurde die SG FC 02 Barchfeld mit 11:0 wieder nach Hause geschickt. Damit war im Vorfeld nicht unbedingt zu rechnen. Das Team vom neuen Trainerduo Marcel Lorenz und Maik Wehmann hatte lediglich zwei Testmatches bestritten.

Spiel in 15 Minuten entschieden

Und obwohl man sich noch in der Findungsphase befindet, lief es vom Anstoß weg wie am Schnürchen. Die Eichsfelder überrannten ihren Kontrahenten förmlich. Binnen sieben Minuten war die Partie schon entschieden. Anoir Jankowski, Bohdan Brovii und Alexander Pontow trafen zum zwischenzeitlichen 3:0 (7./9./14.). „Unsere Tore sind aus schönen Kombinationen entstanden, das war der Grundstein für die gute 1. Hälfte“, war Marcel Lorenz erfreut. Bis zur Pause legten Max Dietrich und Robert Sachs, die beide schon am Tag zuvor bei den Männern der SG Struth/Diedorf/Faulungen gefordert waren nach (30./37.). Fünf Treffer von fünf verschiedenen Torschützen, in der Breite ist das älteste Nachwuchsteam des 1. FC Eichsfeld gut aufgestellt. Zu Beginn der 2. Hälfte waren die Barchfelder offensiv zweimal gefährlich, danach ging es wieder nur in eine Richtung. Bohdan Brovii (58./64.) und Robert Sachs (69./72.) machten jeweils einen Dreierpack komplett, kurz vor Schluss trugen sich noch Henry Staufenbiel und Aurelian Rink in die Torschützenliste ein (84./90.).

Erfolg schwer einzuschätzen

„Was der deutliche Erfolg wert ist, werden wir erst nach Wochen sehen. Dann lässt sich einschätzen wie stark oder schwach die Barchfelder waren“, relativierte Marcel Lorenz den Auftakterfolg. Erst seit Schulbeginn ist ein gemeinsames Training möglich, da die Internatsschüler erst seitdem vor Ort sind. Aus der U17 wurden drei Akteure mit in den A- Bereich hochgezogen. Durch Ole Fiedler, Henry Staufenbiel und Til Dietrich haben die Verantwortlichen mehr Alternativen zur Verfügung.

Bei der U19 Verbandsliga-Staffel 3 sind lediglich fünf Mannschaften am Start. Neben dem 1. FC Eichsfeld und Barchfelds sind noch der JFV Eichsfeld-Mitte, der 1. SC 1911 Heiligenstadt und Wacker Nordhausen dabei. Bis Ende November haben alle Beteiligten die Hin- und Rückrunde absolviert. „Unser Ziel ist, dass wir uns danach für die Meisterrunde im Frühjahr qualifiziert haben und gegen die Besten der anderen beiden Staffeln spielen“, formulierte Marcel Lorenz das Ziel für den Herbst.