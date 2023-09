18 Teams und eines seit 40 Jahren beim Faustball in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Der Knopfmacherpokal von der VSG Bad Frankenhausen findet trotz Absagen mit vielen Teams statt. Für ein Team ist wie es ein Heimspiel.

Wenn an diesem Samstag der Rasen im Bad Frankenhäuser Stadion an der Wipper anders als für ein Fußballspiel abgesteckt ist, wird vielen klar – es ist Faustballzeit. Der Knopfmacherpokal findet ab 10 Uhr statt und geht in sein 42. Jahr. Tradition, die hier besonders groß geschrieben wird. Einmal mehr kommen Mannschaften nicht nur aus Thüringen. Aber ebenso gibt es Teams, die nicht mehr dabei sein können. So haben Vienburg und Schwiegershausen schweren Herzens absagen müssen.

Mit dabei 18 Teams: Sömmerda als Pokalverteidiger, Delitzsch, Eisleben, TV 98 Erfurt, Fehrbellin, Groitzsch/Uni Leipzig als Kombination, Henningsdorf aus Brandenburg, Holzminden, „NichtLila“ – ein Sammelsurium aus Hobbyspielern aus ganz Deutschland, die auch höherklassig gespielt haben –, LV Altstadt Nordhausen I und eine U16, Wurzen, Rangsdorf I und II, Vorfsfelde, Lok Dresden sowie zwei Teams von den Gastgebern. Die VSG Bad Frankenhausen wird mit veränderten Mannschaften ins Rennen gehen, da drei Spieler aktuell nicht am Start sein können.

Der SV Lok Rangsdorf ist indes quasi zu Hause. Sie haben es geschafft, seit 40 Jahren ununterbrochen dabei zu sein, auch in Pandemiezeiten – eine heutzutage fast kaum noch realisierbare Zahl.