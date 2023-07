30 Jahre Karate in Nordhausen

Nordhausen. Drei Jahrzehnte besteht der der Verein Do Kwai, der zum Tag der offenen Tür vielfach ausgezeichnet wurde.

Der Karate Do Kwai Nordhausen e. V. feierte am Samstag sein 30-jähriges Bestehen. Zu einem Tag der offenen Tür anlässlich dieses Jubiläums waren Vereinsmitglieder und Gäste eingeladen. Zwar trainieren die Kampfkünstler rund um Vereinsvorsitzenden Frank Pelny schon seit 1987 in Nordhausen, aber nachdem die Mitgliederzahl der Sektion Karate die 100 überschritten hatte, wurde erst im Jahre 1993 der Verein im Register des Amtsgerichtes Nordhausen eingetragen.

Mittlerweile trainieren über 250 Sportler bei 20 lizenzierten Trainern in zwölf verschiedenen Trainingsgruppen und zwei Standorten. Auch bei nationalen und internationalen Wettkämpfen sind Aktive des Vereins erfolgreich. Als Trainer wird Frank Pelny zu Lehrgängen in der ganzen Welt eingeladen. Aber der absolute Schwerpunkt der Vereinsarbeit liegt auf dem Training und der persönlichen Weiterentwicklung der Mitglieder. Deshalb gab es auch zum Jubiläum ein Vorführ- und Mitmachprogramm für Jedermann.

Den Anfang machten die Ninja-Kids. Gemeinsam mit Kindern aus dem Publikum zeigten sie, dass ein altersgerechtes Breitensporttraining und erste Schritte im Karate sehr gut vereinbar sind. Ob Rolle vorwärts, Balancieren oder Block- und Kontertechniken mit dem typischen Kampfschrei – es wurde alles präsentiert.

Karatekas gaben Einblick in die Sportart

Den nächsten Entwicklungsschritt zeigten die Karatekas. Mit Kihon (Grundschule), Kata (Formen) oder Kumite (Freikampf) gaben sie den Zuschauern einen Einblick in die Sportart Karate. Beim Kobudô, der fernöstlichen Kampfkunst mit alten Bauernwaffen wie Langstock, Tonfa oder Sai-Gabeln mussten die Akteure zeigen, dass sie nicht nur ihren Körper, sondern auch die Geräte perfekt kontrollieren können.

Etwas praktischer ging es dann bei der Saco-Selbstverteidigung zu. Hier wurde ein System demonstriert, mit dem sich jeder gegen Bedrohungen und Angriffe im Alltag zur Wehr setzen kann. Nicht ganz so martialisch, aber nicht weniger effektiv waren die folgenden Gruppen. Das Qi Gong schult als innere Kunst Geist und Körper auf sanfte Weise, während das Karate-Aerobic die Kondition mit Power fordert und fördert. Zum Schluss reihten sich noch einige Gäste in die Übungen des Basis-Fit ein. Hier werden alle Bereiche des Körpers effektiv trainiert. Parallel zu diesem Programm gab es noch ein Kinderfest mit Hüpfburg, Spielgeräten und Kinderschminken.

Karin Henning und Silke Kiel erhalten Ehrennadel vom KSB

Zum Abschluss des „offiziellen“ Teils gab es dann Glückwünsche der Gäste vom Kreissportbund Nordhausen (KSB), Landessportbund Thüringen (LSB) und Thüringer Karate-Verband (TKV). Zudem wurden die Mitglieder geehrt, die sich in den vergangenen 30 Jahren um den Verein verdient gemacht hatten und ohne die der Vereinsbetrieb kaum möglich wäre. So erhielten Karin Henning und Silke Kiel die Ehrennadel des Kreissportbundes. Carsten Grabe, Sandra Kersten, Frank Nordmann, Sven Schröter und Ines Weniger wurden mit der Ehrennadel des Landessportbundes ausgezeichnet. Die Gutsmuths-Medaille des Landessportbundes wurde verliehen in Bronze an Stephanie Aurin und Manuela Zupp, in Silber an Thomas Jung und in Gold an den ersten Vorsitzenden des Vereins Frank Pelny.

Frank Pelny (rechts) wurde gleich mehrfach für seine Verdienste ausgezeichnet. Foto: Sven Schröter / Sven Tetzel

Aber auch der Thüringer Karate-Verband hatte Ehrungen mitgebracht. Die TKV-Ehrennadel ging an Egbert Gudlat, Felix Schröter, Willi Völz, Chris Franke und Petra Hauschild. Doreen Schilling hingegen wurde die Ehrennadel der Sportjugend des Thüringer Karateverbandes überreicht.

Für besondere Verdienste in der Kampfkunst Karate wurde Frank Pelny mit der Ehrenmedaille des Deutschen Karate-Verbandes in Gold ausgezeichnet. Und auch dem Verein selbst wurde vom Deutschen Karate-Verband die Ehrenplakette in Silber mit Gold überreicht.

Alle Laudatoren waren sich einig, dass der Verein, seine Trainer und alle anderen Helfer eine hervorragende Arbeit zur Durchführung des Sports in der Rolandstadt leisten. Einen ausdrücklichen Dank erhielt noch Pascal Breitrück für die Neugestaltung des Internetauftrittes des Karate-Do-Kwai. Zusätzlich wurden alle Vorstandsmitglieder und Übungsleiter mit einer Trainingsjacke und einem T-Shirt bedacht, um den Verein auch zukünftig angemessen repräsentieren zu können.

Mehr Infos und Trainingszeiten: www.karate-nordhausen.de