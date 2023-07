Amandine Jakob gewinnt Oderrundfahrt

Seelow. Radsporttalent gewinnt U15-Kategorie der Mädchen und lässt sogar die U17-Fahrerinnen hinter sich.

Toller Erfolg für Radsporttalent Amandine Jakob. Die erst 13-Jährige aus Hötzelsroda, die für den RSC Waltershausen-Gotha startet, zeigte sich bei der 42. Oderrundfahrt in Topform und sicherte sich den Gesamtsieg in der Klasse U15 weiblich, einhergehend mit dem Rosa Trikot. Im vom Frankfurter RC ‘90 in Seelow ausgetragenen Mehrtagesrennen reichte Jakob, die diesmal im Girls Team Thüringen gemeldet war, ein 20. Platz im Hauptfeld. Als Gesamt-23. – Jungen und Mädchen fahren zusammen – bedeutete die Zeit von 2:57:22 h Platz 1 mit einem Vorsprung von über drei Minuten auf die Zweite. RSC-Teamkollegin Leni Traberth, die ihre erste Rundfahrt bestritt, sammelte als Gesamt-60. wertvolle Erfahrungen.