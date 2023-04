André Thüne und sein Gespür

Bad Frankenhausen. Germania Wüstheuterode bringt dem SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen beim 1:3 die erste Heimniederlage bei und entledigt sich vorerst der eigenen Abstiegssorgen. Einen Wermutstropfen hatte das Spiel dennoch…

André Thüne konnte es, auch wenn er gefühlt eine Halbzeit Zeit dafür hatte, kaum glauben, dass er mit seinen Jungs das Spiel gewonnen hatte. Germania Wüstheuterode brachte mit seinem 3:1-Auswärtssieg in der Landesklasse dem Zweiten SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen seine erste Heimniederlage bei - und das durchaus zurecht.

„Im Vorfeld hätte ich wirklich nicht damit gerechnet. Ich wusste, dass wir hier einen Punkt hätten holen können. Dass es dann am Ende so eine abgezockte Leistung werden würde, damit hat wohl niemand gerechnet. Klar war Bad Frankenhausen die spielerisch bessere Mannschaft, wir haben es aber über den Willen und die Effektivität gemacht“, so Gästetrainer André Thüne, der erst einmal eine Weile mit seinen Jungs in der Kabine lautstark feiern musste und sich mit dem Erfolg wohl aus dem Abstiegskampf verabschiedet hat.

Das Spiel begann optimal aus Sicht der Gäste. Nach einer Viertelstunde nutzte Luca Hagemann eine Unachtsamkeit in Frankenhausens Defensive und traf zum 0:1. Für etwas Erleichterung der Gastgeber sorgte kurz danach der direkt verwandelte Freistoß von Steven Halusa zum Ausgleich. Aber es war ein Strohfeuer. Die Gäste, die vor allem unbekümmert und frei aufspielten, nutzten jede sich ihr bietende Möglichkeit. Effektivität par excellence. Nach einem Konter war Ricardo Fromm zur Stelle und schloss ab. Als Hagemann mit seinem zweiten Treffer einen weiteren schnellen Angriff erfolgreich abschloss, war das Dilemma bei den Gastgebern perfekt. Blutleer und unentschlossen wirkte deren Auftritt.

Martin Gastrock-Mey (in Weiß) und seine Jungs machten ein gutes Spiel in Bad Frankenhausen- Foto: Sebastian Fernschild

Dass dies alle Treffer dieser Partie sein sollten, war zu Beginn des zweiten Durchgangs nicht klar. Die Gastgeber mussten kommen und kamen in die Partie. Die fehlende Durchschlagskraft aber fehlte weiterhin. Christian Bickel versuchte es immer wieder mit Fernschüssen, die zum Teil gut platziert dennoch von Wüstheuterodes Schlussmann Tobias Trümper entschärft wurden.

So blieb es am Ende beim nicht unverdienten 1:3 und der Erkenntnis, dass sie es können, die Germanen. „Ich hatte schon unter der Woche so ein Gefühl. Die Jungs haben bestens trainiert und wir sind mit diesem speziellen Eindruck hier hergefahren und einen Punkt hab ich mir ausgemalt. Dass es dann so gekommen ist, konnte wohl kaum einer ahnen“, so Thüne weiterhin von den Socken. Einziger Wermutstropfen: Hagemann wurde zur Halbzeit mit Eisbeutel auf dem Oberschenkel ausgewechselt.