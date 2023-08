Anstoßzeiten für erste Pokalrunde im Fußball stehen

Arnstadt/Weimar. Eintracht Kirchheim und Elxleben/Marlishausen starten als erste Teams in den Wettbewerb.

Die Anstoßzeiten für die 14 Partien der ersten Kreispokal-Runde im Fußball stehen. Demzufolge spielt Kreisklässler Eintracht Kirchheim bereits am Freitagabend, 25. August, ab 19 Uhr gegen Kreisligist Sportfreunde Elxleben/Marlishausen um den Einzug in 2. Hauptrunde, die vom 15. bis 16. September ausgespielt wird. Am Sonntag, 27. August, um 15 Uhr ist der Osthäuser SV (2. Kreisklasse) Gastgeber gegen Kreisligist SV 09 Arnstadt II, während in Kreisligaduellen die SG Moorental und Blau-Weiß Stadtilm sowie Grün-Weiß Witzleben und Fortuna Griesheim/Dienstedt-Hettstedt ebenfalls jeweils ab 15 Uhr aufeinandertreffen.

Auch die 3. Runde (3. Oktober), das Achtelfinale (21./22. Oktober) und Viertelfinale (18. November) werden noch 2023 ausgespielt.