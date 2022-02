Arnstadt und Ilmenau vereint: Gemeinsamer Weg der Rivalen

Große Kulisse boten die Derbys zwischen Arnstadt und Ilmenau immer. Zum letzten in Arnstadt am 17. November 2017 kamen 400 in die Jahnsporthalle. Ilmenau gewann 32:28. Vinzenz Hüttner wirft hier bedrängt von Jonas Genath. Links Kinitz und Obermann. Ab 2022/23 wollen beide Teams gemeinsam zum Erfolg kommen