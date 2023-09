Arnstädter HC bleibt im Nachwuchs präsent

Mit dem Arnstädter Aurel Bartsch (beim Wurf) geht es auch unterklassig für die HSG Ilm-Kreis am Sonnabend, 17.30 Uhr, in Plaue zum ersten Heimspiel gegen Lok Meiningen.

Arnstadt. Nur die HSG Ilm-Kreis stellt noch Frauen- und Männer-Handballteams. Im Nachwuchs sind beide Vereine mit je vier Mannschaften dabei.

Obwohl der Arnstädter HC seine Frauen verlor und die Männermannschaft auflöste, bleibt der Verein im Nachwuchs präsent. So spielt die AHC-Jugend in allen vier männlichen Altersklassen, bei den ältesten Handballern in der Oberliga und startete da mit einem 9:48 beim Post SV Gera noch nicht ganz so erfolgreich.

In der männlichen Jugend B gab es gleich zum Start ein Lokalduell. Der AHC um Marco Heinz und Sebastian Beyersdorf verlor gegen die HSG Ilm-Kreis um die Trainer Olaf Schubert und Ronny Geiersbach 12:45 (4:23). Erfolgreichste Werfer waren die HSG-Talente Clemens Geyersbach (12) und Luca Bielig (11 Treffer). Die männliche Jugend C von Marco Heinz und Axel Goller startete in der Regionsoberliga, Staffel 2, mit einem 21:34 gegen Saalfeld/Könitz/Bad Blankenburg II, Henry Izuh war mit acht Toren bester AHC-Werfer. In dieser Staffel startete die HSG Ilm-Kreis mit einem 34:24 beim HSC Erfurt II. Bester HSG-Werfer war hier Arne Bergmann (8 Tore). Der AHC stellt auch eine D-Jugend in der Regionsoberliga-Staffel 2, die aber noch spielfrei war. Hier geht in der anderen Staffel auch ein Team der HSG Ilm-Kreis ins Rennen.

Die HSG Ilm-Kreis zog zwar seine männlichen Jugend A aus der Oberliga zurück, ist aber in allen anderen Klassen B bis D präsent und stellt bei den Mädchen ein Team in der weiblichen Jugend B in der Regionsoberliga, die Ende Oktober beginnt.

Bei den Erwachsenen sind Frauen in der Oberliga als ranghöchstes Team nun das Aushängeschild der HSG Ilm-Kreis. Die Männer, noch vor einem Jahr in der höchsten Thüringer Klasse, spielen freiwillig nur noch in der dritthöchsten Regionsoberliga, verloren zum Auftakt beim Sonneberger HV II 21:25. Sonnabend empfangen sie Lok Meiningen um 17.30 Uhr in Plaue. Die HSG hat noch eine zweite Mannschaft in der Regionsliga und eine Dritte in der Regionsklasse.