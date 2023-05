Artern nutzt die Chancen nicht

Artern. Fußball-Landesklasse: Der VfB Artern bleibt seinem Auf und Ab treu, verliert gegen Büßleben 1:3 und verpasst den Sprung auf Rang drei

Lange Gesichter und ein Stück weit Ratlosigkeit waren beim VfB Artern zu sehen. Nach dem überzeugenden Auftritt gegen Leinefelde folgte nun ein Rückschlag im Kampf um Platz drei. Gegen den SV Büßleben kassierte die Truppe von Patrick Krumbholz ein 1:3 und verharrt damit auf der Stelle. „Alle vier Tore fielen in den letzten zehn Minuten. „Wir verlieren das Spiel in der ersten Halbzeit. Da nutzen wir unsere Chancen nicht. Bei 6:1-Torgelegenheiten muss ein Treffer dabei herausspringen. Aber weder Wanski, Henning, Barry oder Schirmer nutzen ihre Chancen“, so ein enttäuschter Krumbholz.

Büßleben konzentrierte sich aufs Verteidigen, war einmal gefährlich. Da hatte Artern Glück. Torwart Christopher Becker war beim guten Schuss von Nottrodt auf der Hut. Auch die zweite Halbzeit war ähnlich. Die Gastgeber machten das Spiel und Büßleben wartete ab. In der 60. Minute haute Julian Lesny den Ball aus 15 Metern an die Latte.

Doch dann verließ den VfB die Kraft und das Spiel verflachte weiter. Büßleben ging dann durch einen Strafstoß in der 83. Minute in Führung. Kevin Schenke traf wie immer in die rechte Ecke, Becker war zwar am Ball, jedoch war der Schuss zu platziert. Nur 70 Sekunden später erhöhe Schenke auf 0:2. Ein grober Abwehrschnitzer machte es möglich und Schenke sehr einfach.

Nun versuchte es der VfB mit langen Bällen. In der 90. Minute gelang Jonas Henning nach einem Gestocher im Strafraum der Anschluss. Aber noch war nicht Schluss. Artern machte nun komplett auf, um eventuell doch noch den Ausgleich zu schaffen. Aber Büßleben fing einen Freistoß ab, und Philip Kreische traf nach einem Alleingang zum 1:3.

„Nach drei Spielen in sechs Tagen sind uns in der letzten halben Stunde leider die Kräfte ausgegangen. Schade, denn Platz 3 haben wir damit vorerst verpasst. Aber das kann durchaus noch werden“, kommentierte Krumbholz.