Artern vergibt Chancen und verliert auch gegen Leinefelde

Artern. Der VfB Artern verliert gegen den SC Leinefelde 0:3 und damit auch das dritte Spiel in Folge. Trainer Krumbholz teils ratlos. Lichtblick bei Julian Lesny, der ein gutes Spiel machte

Sehr holprig ist die Straße auf dem Weg zum Stadion in Artern. Ebenso holprig ist der Start für Arterns Landesklasse-Fußballer verlaufen. Nach dem ernüchternden 0:3 zu Hause gegen den zuvor ebenso sieglosen SC Leinefelde, macht sich Trübsal und teils Ratlosigkeit breit in der Salinestadt. Drei Spiele, drei Niederlagen, letzter Tabellenplatz. Eine Situation, die nicht leicht zu sein scheint, wie es auch Trainer Patrick Krumbholz nicht verbergen konnte und schon in der Halbzeitpause noch eine Weile draußen saß und nach dem Spiel nach Worten rang.

„Uns fehlt im Moment ganz klar das Spielglück. Die Jungs müssen einfach ihre Chancen auch in Tore ummünzen und sich für ihren Aufwand belohnen. Aber es gibt etwas, was mir missfällt: es ist niemand da, der in schwierigen Situationen auch mal Verantwortung übernimmt. Das fehlt uns“, so Krumbholz völlig enttäuscht nach dem 0:3.

Im ersten Durchgang war es Raphael Bachmann, der die Gäste in Führung brachte. Bis dahin hatten sie auch minimale Feldvorteile. Das änderte sich aber mit zunehmender Spieldauer. Artern wurde immer besser. Vor allem Julian Lesny machte ein gutes Spiel und hämmerte nach einer halben Stunde den Ball an die Latte. Kurz vor dem Wechsel war es Paul Wanski, der mit seinem guten Schuss den Ausgleich sehr nahe war aber Leinefeldes Schlussmann Florian Hildebrandt war immer auf der Hut.

Auch zu Beginn des zweiten Abschnitts agierten die Hausherren zunächst engagierter und wollten den Ausgleich. So hatte Lesny nach einer Ecke die nächste gute Möglichkeit. Dann der Nackenschlag. Nach einem Einwurf schaltete Leon Kaltenhäuser am schnellsten, unterlief die Arterner Abwehr und schob unter Torwart Robin Schmidt zum 0:2 durch. Das beflügelte die Gäste, die nun wieder etwas Oberwasser bekamen, auch deshalb, weil Artern moralisch geschlagen schien. Das bis in die Schlussphase faire Spiel wurde aber noch mal ruppig. Nach einem vermeintlichen Foul von Arterns Stelzer blieb der Pfiff aus, was Leinefeldes Marvin Dreßler nicht wahr haben wollte und den Arterner umstieß. Über die anschließende Gelbe Karte konnte er sich nicht beschweren, das hätte auch Rot geben können.

„Es war allgemein gutes Spiel von uns. Der Unterschied war einfach, dass Leinefelde seine Chancen genutzt hat. Logischerweise läuft hier keiner freudestrahlend durchs Stadion. Das ist ähnlich zur Rückrunde letzte Saison. Da müssen wir raus“, so Krumbholz abschließend.